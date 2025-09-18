Bỏ túi thêm hơn 11.200 tỷ đồng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhảy vọt trên bảng xếp hạng tỷ phú USD

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục rung lắc trong phiên giao dịch ngày 17/9, kết phiên, chỉ số VN-Index ghi nhận mức giảm 9,93 điểm để đóng cửa ở mức 1.670,97 điểm. Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp của VN-Index sau khi giảm 4 điểm trong phiên giao dịch 16/9. Cùng với đó, thanh khoản thị trường giảm mạnh còn hơn 32.484 tỷ đồng, giảm hơn 7.000 tỷ đồng so với phiên liền trước.

Trái ngược với đà giảm của chỉ số VN-Index, mã cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup ghi nhận mức tăng mạnh 8.000đ/cổ phiếu, tương đương tăng 6% để đóng cửa ở mức 143.100đ/cổ phiếu. Đây là kỷ lục mới của VIC trong năm 2025. Trong phiên, có gần 4 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị gần 556 tỷ đồng. Với mức giá này, vốn hóa của VIC tăng lên mức hơn 551.366 tỷ đồng.

Con số này giúp Vingroup vượt qua Vietcombank để trở thành cái tên giá trị nhất toàn sàn chứng khoán. Tính từ đầu năm 2025, cổ phiếu VIC đã tăng gấp 3,5 lần, vốn hóa Vingroup tương ứng tăng khoảng 400.000 tỷ.

Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh cùng đà tăng của cổ phiếu VIC - Ảnh: VIC

Đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông, mức tăng này cũng giúp khối tài sản của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng tăng mạnh.

Thống kê của Forbes, chỉ tính riêng trong phiên giao dịch ngày 17/9, khối tài sản của chủ tịch 57 tuổi ghi nhận tăng thêm 424 triệu USD (tương đương tăng 11.218 tỷ đồng) lên mức 14,2 tỷ USD (tương đương hơn 375.689 tỷ đồng).

Với khối tài sản này, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng vươn lên đứng vị trí thứ 188 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới theo thời gian thực của Forbes.

Cổ phiếu VIC tăng mạnh trong bối cảnh doanh nghiệp liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh thời gian gần đây. Theo đó, Green SM hợp tác cùng Taksi Diamond, chính thức khai trương Green SM Airport, dịch vụ taxi điện thúc đẩy xu hướng di chuyển bền vững và giảm phát thải tại Sân bay Quốc tế Soekarno-Hatta, Indonesia.

Cùng với đó, VinFast Philippines, V-Green và GSM Philippines công bố Biên bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) với ngân hàng BDO Unibank (BDO). Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa ba doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực xe điện và ngân hàng, nhằm đồng hành thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại Philippines.

Trong khuôn khổ hợp tác, VinFast Philippines (hãng xe điện thuộc Vingroup – một trong những Tập đoàn lớn nhất Việt Nam) sẽ phối hợp với BDO triển khai các giải pháp tài chính linh hoạt phục vụ các hoạt động doanh nghiệp và người tiêu dùng, bao gồm: dịch vụ ngân hàng điện tử, phát hành thẻ tín dụng doanh nghiệp và ưu đãi bảo hiểm năm đầu cho khách hàng.

Ở thị trường trong nước, GSM cùng VinFast và các đối tác ngân hàng công bố triển khai chương trình hỗ trợ “mua xe 0 đồng” dành cho các tài xế mua xe VinFast VF 5 hoặc Herio Green để kinh doanh dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform. Các tài xế có thể nhận xe ngay với 0 đồng vốn đối ứng và trả góp cố định từ 9,1 triệu đồng/tháng trong vòng 5 năm để sở hữu xe và tạo ra nguồn thu nhập ngay lập tức.

Mới đây, VinFast đã công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2025 tại Việt Nam, với 10.922 xe ô tô điện được bàn giao cho khách hàng, nâng tổng số xe bán ra thị trường từ đầu năm đến nay lên 89.970 xe. Doanh số của VinFast duy trì trung bình đạt khoảng 11.000 xe /tháng.