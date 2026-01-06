Giá vàng hôm nay (6/1): Vàng SJC và nhẫn cùng "leo thang", sắp lập đỉnh mới

Giá vàng hôm nay 6/1, đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 6/1 ghi nhận vàng SJC và nhẫn cùng tăng rất mạnh so với hôm qua. Trong đó, vàng SJC ở mức bán ra đạt 157,1 triệu đồng/lượng, tăng 4,3 triệu đồng/lượng. Còn vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng từ 2 - 2,3 triệu đồng/lượng với các thương hiệu lớn như Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu,... đạt mức bán ra từ 154 - 157,3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, vàng SJC chỉ còn thấp hơn đỉnh (159,8 triệu đồng/lượng) 2,7 triệu đồng/lượng; còn vàng nhẫn thấp hơn đỉnh (160,5 triệu đồng/lượng) 2,8 triệu đồng/lượng.

Tính đến 7 giờ 45 phút sáng ngày 6/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 155,1 - 157,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 4,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 155,1 - 157,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 154,3 - 156,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 154,3 – 157,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 2,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 151 - 154 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 152 - 155 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau đợt tấn công Venezuela

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 45 phút sáng nay ngày 6/1 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.435 USD/ounce, tăng mạnh 63 USD/ounce so với chốt phiên cuối tuần trước đó.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.449 USD/ounce, tăng mạnh 118 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng có khả năng sẽ theo sát giá dầu trong thời gian ngắn sắp tới khi địa chính trị chi phối những ngày đầu năm 2026, và mặc dù thị trường có thể chứng kiến ​​sự điều chỉnh giá nhẹ trong tháng 1 khi các chỉ số hàng hóa cân bằng trở lại, xu hướng chung vẫn là tăng, theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC).

Trong báo cáo Giám sát Thị trường Hàng tuần mới nhất, các nhà phân tích của WGC lưu ý rằng giá vàng đã giảm trong tuần cuối cùng của năm 2025, với chỉ số Giá Vàng LBMA PM giảm 2% so với tuần trước, nhưng vẫn kết thúc năm 2025 với mức tăng 67%, hiệu suất mạnh nhất kể từ năm 1979.

"Sự điều chỉnh giảm của vàng có thể liên quan đến việc tái cân bằng danh mục đầu tư cuối năm trong bối cảnh đợt tăng giá ấn tượng vào năm 2025 cũng như khả năng chốt lời, điều này đã làm giảm đà tăng của vàng. Trong tuần vừa qua, dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng toàn cầu đã chậm lại khi giá vàng giảm, trong khi vị thế mua ròng tại Sở giao dịch tương lai Thượng Hải cũng giảm", WGC cho biết.

WGC cũng cho rằng, giá vàng đã đảo chiều đà tăng lên mức cao kỷ lục mới và với đà giảm trong tuần, một giai đoạn điều chỉnh mới có vẻ sẽ xuất hiện, nhưng xu hướng cốt lõi vẫn được đánh giá là tăng.

Các nhà phân tích cho biết hành động quân sự cuối tuần qua chống lại Venezuela cho thấy sự bất ổn địa chính trị có khả năng tiếp tục là động lực chính thúc đẩy nhu cầu và biến động giá vàng trong năm nay, giống như năm 2025. Tuy nhiên, tác động đến vàng trong trung hạn không rõ ràng lắm khi Mỹ tăng cường nỗ lực củng cố vị thế đồng USD và dầu mỏ của mình. Theo WGC, dầu và đồng USD có thể là yếu tố then chốt quyết định biến động giá vàng trong tuần này.