Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 156,600 Bán 158,600

PNJ Mua 153,500 Bán 156,500

Tỷ giá

USD Mua 26,048 Bán 26,378

EUR Mua 29,935 Bán 31,513

Xổ số miền Nam: Đi chợ lúc 5 giờ sáng, người phụ nữ trúng độc đắc 28 tỉ đồng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Giải độc đắc 28 tỉ đồng của một đài thuộc xổ số miền Nam là Bến Tre đã tìm ra khách hàng may mắn trúng thưởng ngay trong đêm.

Sáng 7-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, trên trang Facebook của nhiều đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về việc giải độc đắc 28 tỉ đồng của 1 đài đã tìm ra người trúng ngay trong đêm.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 6-1. Ảnh: ĐLVS Lộc Hằng

Kết quả xổ số miền Nam ngày 6-1. Ảnh: ĐLVS Lộc Hằng

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 704531) của vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 6-1, được xác định tiếp tục trúng ở tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long. Đây cũng là đại lý liên tục đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng độc đắc thời gian gần đây.

Xổ số miền Nam: Đi chợ lúc 5 giờ sáng, người phụ nữ trúng độc đắc 28 tỉ đồng - 2

Anh Lưu Quốc Duy chia sẻ hình ảnh 14 tờ vé số của người phụ nữ trúng độc đắc. Ảnh: ĐLVS Duy

Anh Lưu Quốc Duy chia sẻ hình ảnh 14 tờ vé số của người phụ nữ trúng độc đắc. Ảnh: ĐLVS Duy

Chia sẻ về vị khách hàng may mắn trúng lớn, anh Lưu Quốc Duy – Chủ đại lý vé số Duy – cho biết khách hàng trúng là nữ. "Khách hàng ở xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh. Chị ấy đi chợ lúc 5 giờ sáng. Người bán mời mua vé số nên chị ấy mua luôn 14 vé, chiều tối phát hiện trúng độc đắc nên liên hệ đại lý vé số Duy để đổi thưởng 28 tỉ đồng".

Nói về cách người phụ nữ này nhận thưởng, anh Duy cho biết khách hàng nhận hết qua chuyển khoản.

Ngày 4-1, đại lý vé số Duy cũng đã đổi thưởng cho đôi vợ chồng may mắn trúng độc đắc (dãy số 934947) 5 tờ vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 3-1.

Nói về cách nhận thưởng, anh Duy cho biết đôi vợ chồng này nhận toàn bộ 9 tỉ đồng (sau khi trừ thuế) qua chuyển khoản.

Cô gái trúng số từ chối nhận 1 triệu USD, tưởng sai lầm nhưng lại cực khôn ngoan
Cô gái trúng số từ chối nhận 1 triệu USD, tưởng sai lầm nhưng lại cực khôn ngoan

Câu hỏi hóc búa "Nhận tiền cả 1 triệu USD hay duy trì 1.000 USD/tuần đến hết đời" từ trường hợp của cô gái 20 tuổi khiến không ít người đau đầu.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thu Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/01/2026 07:40 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN