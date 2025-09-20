Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ túi thêm hơn 17.300 tỷ đồng chỉ trong một ngày

Trong phiên giao dịch ngày 19/9, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chứng kiến những rung lắc mạnh khi có thời điểm chỉ số VN-Index giảm tới gần 24 điểm. Dòng tiền đổ mạnh vào cuối phiên giúp chỉ số phục hồi đáng kể. Kết phiên, chỉ số VN-Index chỉ còn giảm 6,56 điểm để đóng cửa ở mức 1.658,62 điểm. Đây là phiên giảm thứ 4 liên tiếp của chỉ số VN-Index, thanh khoản tăng nhẹ so với phiên liền trước lên mức hơn 29.161 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong hai phiên thanh khoản thấp nhất của VN-Index trong tuần giao dịch từ 15 đến 19/9.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng giảm 0,68 điểm để đóng cửa ở mức 276,24 điểm. Chỉ số Upcom-Index giảm 0,09 điểm, đóng cửa ở mức 111,01 điểm.

Trái ngược với đà giảm của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch ngày 19/9, mã cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị có phiên tăng mạnh 8.200đ/cổ phiếu, tương đương mức tăng 5,66% so với phiên liền trước để đóng cửa ở mức 153.200đ/cổ phiếu. Đây tiếp tục là mức đỉnh mới của cổ phiếu VIC. Tính từ đầu năm 2025, cổ phiếu này đã tăng gần 280%.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ khối tài sản trị giá 15 tỷ USD

Với mức giá này, giá trị vốn hóa của VIC lên mức 590.282 tỷ đồng, tiếp tục là doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam và đang trở thành doanh nghiệp đầu tiên tiến gần mức vốn hóa 600.000 tỷ đồng.

Cùng với đà tăng của cổ phiếu VIC, khối tài sản trên sàn chứng khoán của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng ghi nhận tăng mạnh.

Theo bảng thống kê tỷ phú USD thời gian thực của Forbes, chỉ tính riêng trong phiên giao dịch ngày 19/9, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận tăng thêm 655 triệu USD, tương đương mức tăng thêm hơn 17.321 tỷ đồng.

Với mức tăng này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ khối tài sản trị giá 15 tỷ USD, tương đương hơn 396.675 tỷ đồng và đứng vị trí thứ 175 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới theo thời gian thực.

Thậm chí, khối tài sản của người giàu nhất Việt Nam hiện còn lớn hơn cả Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, hay tỷ phú Thai Lan Charoen Sirivadhanabhakdi – Chủ tịch TCC Group, Fraser and Neave (F&N), nhà sáng lập Thai Beverage.

Thị giá cổ phiếu VIC tăng mạnh trong bối cảnh Vingroup vừa được vinh danh là một trong những công ty tốt nhất thế giới - World's Best Companies - do Tạp chí TIME bình chọn. Đây là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất có tên trong bảng xếp hạng danh giá toàn cầu này cho đến thời điểm hiện tại.

World's Best Companies do Tạp chí TIME cùng Công ty dữ liệu hàng đầu thế giới Statista thực hiện. Bảng xếp hạng được thực hiện dựa trên những tiêu chí về tăng trưởng doanh thu, sự hài lòng của nhân viên và những phân tích kỹ lưỡng về yếu tố ESG (bao gồm môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp).

Về hoạt động kinh doanh, mới đây Tập đoàn Vingroup ký kết Biên bản Ghi nhớ (MoU) với doanh nghiệp quốc doanh Indonesia - PT. Sulsel Andalan Energi - tại Nam Sulawesi (Indonesia) về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, với trọng tâm là các dự án điện mặt trời quy mô lớn. Đây là bước đi chiến lược trong hành trình mở rộng trụ cột năng lượng xanh của Vingroup, kiến tạo đà phát triển bền vững cho khu vực Đông Nam Á và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ năng lượng xanh toàn cầu.

Cụ thể, Vingroup và PT. Sulsel Andalan Energi sẽ chủ động tham gia nghiên cứu toàn diện, khảo sát địa điểm phù hợp cho những dự án điện mặt trời trên đất liền hoặc dưới mặt nước, đồng thời tích hợp các giải pháp lưu trữ năng lượng và lập kế hoạch kết nối lưới điện. Phạm vi công suất của các dự án này có thể dao động từ 1 Megawatt đến 1 Gigawatt.

Ngoài vấn đề năng lượng, Vingroup và PT. Sulsel Andalan Energi cũng đang tích cực thảo luận và nghiên cứu các cơ hội hợp tác sâu rộng trong hàng loạt lĩnh vực khác.

PT. Sulsel Andalan Energi mời Vingroup nghiên cứu khả năng tham gia 2 dự án thành phố thông minh, xây bệnh viện mới rộng 4 ha và cải tạo 7 bệnh viện cao cấp của tỉnh Nam Sulawesi, và các dự án phát triển nhà ở xã hội.

Trước đó, Vingroup đã hiện diện tại Indonesia thông qua hãng xe điện VinFast với dải sản phẩm đa dạng, mạng lưới bán hàng - hậu mãi rộng khắp và nhà máy lắp ráp chuẩn bị đi vào hoạt động.

Cùng với đó, Vingroup tham gia góp vốn thành lập công ty con là Công ty cổ phần nghiên cứu, phát triển và ứng dụng robot hình người Vindynamics (Công ty VinDynamics) với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó Vingroup nắm giữ 51% vốn góp. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty mới thành lập là nghiên cứu, phát triển, sản xuất và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất người máy.