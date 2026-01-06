Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giá vàng hôm nay 6-1: Tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng hôm nay, 6-1, tăng vọt khi nhu cầu trú ẩn vốn an toàn tăng cao do bất ổn địa chính trị sau chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela

Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới đã tăng vọt 121 USD, từ mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.329 USD/ounce lên 4.450 USD/ounce lúc 6 giờ sáng nay 6-1 (giờ Việt Nam)

Giá vàng bùng nổ do nhu cầu trú ẩn vốn tăng cao sau chiến dịch quân sự táo bạo của Mỹ cuối tuần qua, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông.

Nhà đầu tư vàng đang lo ngại về hệ quả lan tỏa khi Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo các quốc gia Trung và Nam Mỹ về vấn đề ma túy, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ tái khẳng định ảnh hưởng ở Tây bán cầu.

Trong khi đó, Trung Quốc, Nga và các nước khác chỉ trích mạnh mẽ hành động của Mỹ tại Venezuela.

Giới phân tích nhận định, hành động quân sự tại Venezuela cho thấy bất ổn địa chính trị tiếp tục là động lực chính đẩy giá vàng biến động mạnh. Tuy nhiên, tác động trong trung hạn vẫn chưa rõ ràng khi Mỹ đang củng cố vị thế đồng USD trong thương mại dầu mỏ. 

Giá dầu thô và giá trị của đô la Mỹ được nhận định sẽ là yếu tố then chốt quyết định hướng đi của giá vàng trong thời gian tới.

Theo Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

Nguồn: [Link nguồn]

06/01/2026 06:46 AM (GMT+7)
