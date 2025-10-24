Bỏ túi hơn 300 tỷ đồng trong một ngày, đại gia Trương Gia Bình giàu thế nào?

Khối tài sản đại gia Trương Gia Bình tăng mạnh

Sau 3 phiên tăng liên tiếp, chỉ số VN-Index đã quay đầu giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 24/10. Kết phiên, VN-Index đóng cửa ở mức 1.683,18 điểm, tương đương giảm 3,88 điểm so với phiên liền trước. Thanh khoản được cải thiện với hơn 29.872 tỷ đồng được các nhà đầu tư sang tay.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng nhẹ 0,5 điểm, đóng cửa ở mức 267,28 điểm, chỉ số Upcom-Index giảm 0,17 điểm để đóng cửa ở mức 110,87 điểm.

Trái ngược với đà giảm của chỉ số VN-Index, mã cổ phiếu FPT của CTCP FPT do đại gia Trương Gia Bình giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị có phiên giao dịch tích cực với mức tăng 2.700đ/cổ phiếu, tương đương tăng 2,84% so với phiên liền trước để đóng cửa ở mức giá 97.700đ/cổ phiếu. Thanh khoản thị trường tăng mạnh với hơn 13,75 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay, với giá trị giao dịch đạt hơn 1.332 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại mua ròng hơn 2,5 triệu cổ phiếu với giá trị giao dịch gần 247 tỷ đồng. Đây là phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp của khối ngoại với mã cổ phiếu này.

So với mức giá 87.000/cổ phiếu thiết lập hôm 20/10, cổ phiếu FPT đã ghi nhận mức tăng 12% chỉ sau 4 phiên giao dịch gần nhất.

Đà tăng của cổ phiếu FPT không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông, mức tăng này cũng giúp khối tài sản của Chủ tịch Trương Gia Bình tăng mạnh.

Hiện ông Trương Gia Bình đang trực tiếp nắm giữ hơn 117,34 triệu cổ phiếu FPT, tương đương tỷ lệ nắm giữ chiếm 6,89%, với mức tăng 2.700đ/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 24/10, khối tài sản của đại gia 69 tuổi ghi nhận mức tăng thêm gần 317 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường, Chủ tịch FPT đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản tại doanh nghiệp mình làm lãnh đạo có giá trị hơn 11.464 tỷ đồng.

Khối tài sản của Chủ tịch Trương Gia Bình tăng mạnh cùng đà phục hồi của cổ phiếu FPT - Ảnh: FPT

FPT ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng 9 tháng đầu năm

Cùng với đà phục hồi của cổ phiếu, FPT cũng ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2025.

Báo cáo tài chính quý 3 của FPT cho biết, trong kỳ doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 17.204 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng so với doanh thu 15.903 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024. Sau khi trừ giá vốn bán hàng, FPT ghi nhận lợi nhuận gộp gần 6.519 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh gần gấp đôi cùng kỳ lên mức hơn 613 tỷ đồng. Chi phí tài chính chiếm 353 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng lên gần 1.917 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm còn 1.647 tỷ đồng.

Kết quả, FPT ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 3.346 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.375 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.902 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, FPT ghi nhận doanh thu 49.887 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 9.540 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế hơn 8.237 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ.

﻿Năm 2025, FPT lên kế hoạch kinh doanh tham vọng với mục tiêu doanh thu đạt 75.400 tỷ và lợi nhuận trước thuế 13.395 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 21% so với thực hiện 2024. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, FPT đã hoàn thành 66% mục tiêu doanh thu và 71% mục tiêu lợi nhuận.

Trong 9 tháng đầu năm, khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ CNTT trong nước và Dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 62% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn, tương đương 30.949 tỷ đồng và 4.333 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 10,7% và 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trước bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, doanh thu mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài duy trì tăng trưởng 12,8%, đạt 25.574 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4.073 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chính đến từ thị trường Nhật Bản với mức tăng trưởng đạt 26,3% so với cùng kỳ.

Kết thúc 9 tháng năm 2025, doanh thu ký mới của mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài đạt 29.363 tỷ đồng, tăng trưởng 14,4% so với cùng kỳ. FPT liên tục thắng thầu 19 dự án lớn (trên 10 triệu USD mỗi dự án), gần gấp đôi so với cùng kỳ.

Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài trong 9 tháng năm 2025 đạt 12.387 tỷ đồng, tăng trưởng 19,0% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI/Data Analytics...

Mảng Dịch vụ CNTT trong nước ghi nhận doanh thu đạt 5.376 tỷ đồng (+1,5% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế đạt 260 tỷ đồng (+31,9% so với cùng kỳ). Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, ghi nhận doanh thu 1.845 tỷ đồng (+22,8%) nhờ tính ứng dụng cao cho cả khối Doanh nghiệp lẫn khối Chính phủ.

Ngoài ra, ﻿mảng dịch vụ Viễn thông ghi nhận doanh thu đạt 13.738 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% và LNTT đạt 3.091 tỷ đồng, tăng 21,3%. Khối Giáo dục của FPT ghi nhận doanh thu tăng trưởng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 5.195 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, FPT có tổng tài sản hơn 82.738 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 10.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vốn chủ sở hữu hơn 42.830 tỷ đồng, doanh nghiệp có hơn 13.905 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

FPT có hơn 39.907 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 16.906 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn hơn 2.681 tỷ đồng.