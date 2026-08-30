Vì sao hàng vạn căn hộ Hà Nội vẫn chưa có sổ đỏ?

Tình trạng người dân mua nhà nhiều năm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đang được Hà Nội yêu cầu xử lý, trong bối cảnh một số dự án đã kéo dài tình trạng này từ 5 - 10 năm.

Tại nhiều khu chung cư ở Hà Nội, việc nhận bàn giao căn hộ và chuyển về sinh sống đã diễn ra trong thời gian dài, nhưng thủ tục pháp lý để người dân được công nhận đầy đủ quyền sở hữu vẫn chưa hoàn tất.

Điển hình, tại các tòa HH Linh Đàm, VP3, VP5, VP6 ở phường Hoàng Liệt, hàng vạn cư dân đã sinh sống khoảng một thập kỷ nhưng nhiều căn hộ vẫn chưa có sổ hồng. Nguyên nhân được phản ánh liên quan đến việc công trình có những nội dung chưa phù hợp với hồ sơ được phê duyệt, trong đó có việc xây dựng vượt tầng, gia tăng số lượng căn hộ, điều chỉnh công năng và mật độ dân cư.

Hàng vạn cư dân tại nhiều chung cư Hà Nội đã sinh sống nhiều năm nhưng vẫn mòn mỏi chờ sổ hồng. Ảnh: Phạm Hưng

Trong nhiều năm, cư dân tại khu HH Linh Đàm đã nhiều lần kiến nghị, căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Không chỉ tại Linh Đàm, tình trạng tương tự còn xuất hiện ở nhiều dự án khác trên địa bàn thành phố.

Tại chung cư Thăng Long Tower ở phường Yên Hòa, 305 căn hộ đã được bàn giao cho khách hàng và đưa vào sử dụng từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, đến nay cư dân vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Discovery Complex tại số 302 Cầu Giấy cũng ghi nhận hàng trăm hộ dân nhận nhà từ năm 2018 nhưng thủ tục cấp giấy chứng nhận chưa hoàn tất. Tương tự, cư dân Athena Complex Xuân Phương đã vào ở từ năm 2018 nhưng sau khoảng 8 năm vẫn chờ sổ.

Một số dự án khác như New Horizon City tại 87 Lĩnh Nam với hơn 1.000 căn hộ, CT6 Kiến Hưng gần 500 căn hay chung cư 79 Thanh Đàm gần 400 căn cũng từng được cư dân phản ánh về việc chậm cấp giấy chứng nhận kéo dài.

Có những dự án tại Hà Nội rơi vào cảnh nhận nhà cả thập kỷ nhưng thủ tục cấp sổ hồng vẫn chưa hoàn tất. Ảnh: Anh Văn

Trước thực trạng trên, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố kiểm tra tổng thể công tác cấp giấy chứng nhận tại các dự án chung cư thương mại và nhà ở xã hội.

Theo yêu cầu, thành phố cần phân loại cụ thể từng dự án, xác định những trường hợp đã đủ điều kiện để đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận, đồng thời làm rõ nguyên nhân đối với các hồ sơ còn tồn đọng.

Với những dự án đang gặp vướng mắc về pháp lý, quy hoạch hoặc các thủ tục liên quan, cơ quan chức năng được yêu cầu xây dựng phương án xử lý riêng thay vì để hồ sơ kéo dài qua nhiều năm.

Việc giải quyết phải hướng tới bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên, đặc biệt là quyền lợi chính đáng của người dân đã mua và sử dụng căn hộ.

Nhiều nguyên nhân khiến sổ hồng bị "treo"

Thực tế tại Hà Nội cho thấy, việc chậm cấp giấy chứng nhận tại các dự án chung cư không xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất.

Một số trường hợp liên quan đến sai phạm trong quá trình triển khai dự án của chủ đầu tư như xây dựng không đúng thiết kế được duyệt, thay đổi công năng, tăng số lượng căn hộ hoặc điều chỉnh mật độ sử dụng đất, dân cư.

Bên cạnh đó, các vấn đề về quy hoạch, thủ tục đất đai, hồ sơ xây dựng và nghĩa vụ tài chính cũng có thể trở thành điểm nghẽn khiến cơ quan chức năng chưa thể hoàn tất việc cấp giấy chứng nhận.

Khi những vướng mắc này chưa được xử lý, người mua nhà dù đã nhận bàn giao và sinh sống ổn định vẫn phải chờ hoàn thiện hồ sơ pháp lý.