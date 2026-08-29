Cảnh sát tiếp nhận 50 thỏi vàng được tìm thấy trong tường căn nhà

Những thỏi vàng và tiền xu được phát hiện khi nhóm thợ xây khoan vào móng của một tòa nhà ở Dendermonde để lắp đặt đường ống thoát nước mới. Ngôi nhà này thuộc sở hữu của một tổ chức từ thiện.

Theo luật pháp Bỉ, chủ sở hữu số tài sản này có 5 năm để đến trình diện và đưa ra bằng chứng để được nhận lại kho báu.

Nếu không ai làm vậy, số vàng có thể được chia giữa người tìm thấy và chủ sở hữu tài sản, trong trường hợp này, là nhóm thợ xây và tổ chức từ thiện.

Tuy nhiên, điều đó sẽ không áp dụng nếu phát hiện vàng có liên quan đến hoạt động tội phạm.

Cảnh sát đã cảnh báo những người có ý định săn tìm kho báu hãy tránh xa công trường xây dựng, vì nơi này đã được tìm kiếm kỹ lưỡng và số vàng đã được kiểm đếm kỹ lưỡng và chuyển đến một địa điểm an toàn.

Việc xác định chính xác ai sẽ thừa hưởng khối tài sản khổng lồ này có thể mất nhiều năm.

Số vàng đang được cảnh sát kiểm đếm và bảo quản. Ảnh: Telegraph

Một thợ xây cho hay, khi họ đào móng thấy vật thể lấp lánh, là đồng xu vàng. Càng đào họ càng thấy đây nhất định không phải một "thứ gì đó đơn giản".

Hàng chục cân vàng, nhất định không phải điều gì đó có thể giữ kín. Họ do đó quyết định báo cảnh sát và giao nộp lại toàn bộ số tài sản để được chia lại một phần nếu nó là tài sản "sạch" và vô chủ.

Vụ việc tương tự từng xảy ra với cặp vợ chồng trẻ ở New zealand, khi mua một bất động sản lâu năm và phát hiện hàng bó tiền mặt tổng 232.000 NZD (3,6 tỷ đồng) được giấu trên gác mái nên gọi cảnh sát.

Cảnh sát sau đó yêu cầu họ sung công quỹ toàn bộ, nhưng cặp đôi không phục, kiện ra tòa và được tòa tuyên có quyền nhận 40.000 trong số đó (620 triệu đồng).