Trộm đột nhập bảo tàng, cuỗm vòng cổ đính 673 viên kim cương

Giới chức thủ đô công bố hình ảnh hai nghi phạm do camera an ninh ghi lại trong vụ trộm tại Bảo tàng Nghệ thuật Ứng dụng (MAK), giữa làn sóng các vụ đột nhập, đập kính trộm hiện vật táo tợn tại các cơ sở văn hóa châu Âu.

Video cho thấy hai người đàn ông không che mặt mua vé vào triển lãm, sau đó dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày trong giờ mở cửa và cuỗm chiếc vòng cổ kim cương.

Trong lời kêu gọi người dân cung cấp thông tin, cảnh sát cho biết: "Các nghi phạm đã mang theo món trang sức bỏ trốn theo hướng chưa xác định".

Mẫu vòng cổ đính 673 viên kim cương bị đánh cắp. Ảnh: AFP

Cảnh sát đã triển khai lực lượng khắp khu vực trung tâm thành phố, đồng thời sử dụng chó nghiệp vụ để truy tìm nghi phạm. Báo Kronen dẫn nguồn điều tra cho rằng hai người này có thể thực hiện vụ trộm theo "đơn đặt hàng" của một băng nhóm tội phạm.

MAK cho biết chiếc vòng cổ bị đánh cắp khỏi triển lãm trang sức trưng bày hơn 300 tác phẩm của hãng kim hoàn Pháp Van Cleef & Arpels. Chiếc vòng từng thuộc về Hoàng hậu Nazli của Ai Cập, được bà đeo tại đám cưới năm 1939 của con gái Fawzia với Thái tử Iran khi đó là Mohammad Reza Pahlavi, người sau này trở thành quốc vương Iran. Chiếc vòng được Sotheby’s bán tại New York năm 2015 với giá 4,3 triệu USD.

MAK cho biết triển lãm quy tụ khoảng 200 "hiện vật độc bản, hiếm khi được trưng bày" từ bộ sưu tập của bảo tàng cùng các tác phẩm trải dài 120 năm lịch sử của hãng trang sức Paris Van Cleef & Arpels.

Một chuyến tham quan có hướng dẫn chiều 28/8 đã bị hủy sau vụ trộm trên. Trong khi đó, triển lãm dự kiến kết thúc ngày 27/9 cũng tạm thời đóng cửa.

Các bảo tàng châu Âu liên tiếp xảy ra những vụ trộm gây chấn động kể từ khi nhóm trộm đột nhập Bảo tàng Louvre ở Paris hồi tháng 10 năm ngoái. Những tên trộm chỉ mất vài phút để cuỗm đi số trang sức vương miện trị giá 88 triệu euro (khoảng 103 triệu USD).