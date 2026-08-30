Giá xăng dầu hôm nay 30/8: Thế giới tiếp đà đi xuống

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục đi xuống khi thị trường cân nhắc những diễn biến trái chiều liên quan đến đàm phán Mỹ - Iran và khả năng khôi phục một phần dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz.

Theo ông Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao tại Price Futures Group, thị trường dầu mỏ chịu thêm áp lực sau phát biểu của tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh về khả năng tăng lãi suất vào cuối năm nhằm kiểm soát lạm phát.

Ông Flynn cho rằng thị trường dầu mỏ toàn cầu đang xuất hiện một số tín hiệu tích cực sau các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và trung tâm hậu cần của Nga. Tuy nhiên, triển vọng vẫn khó đoán định trước những đồn đoán về khả năng các bên đạt thỏa thuận khôi phục dòng chảy qua eo biển Hormuz vào cuối tuần này.

Giá xăng dầu tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Whichcar).

Đầu tuần, Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran, đồng thời mô tả đây là những biện pháp “khắc nghiệt nhất trong lịch sử”. Tehran chỉ trích động thái của Washington, cho rằng các biện pháp trừng phạt này không mang lại hiệu quả.

Trong khi đó, các bên trung gian đang tăng cường nỗ lực để mở lại eo biển Hormuz. Thủ tướng Quatar ngày 27/8 đã gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao của Iran tại Tehran, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục lại tình trạng vận tải thông thoáng như trước chiến sự.

Iran đang lập danh sách các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz sau khi các bên trung gian là Pakistan và Qatar đề nghị Tehran đưa ra những điều kiện này.

Tuy nhiên, theo dữ liệu của hãng theo dõi hoạt động vận tải hàng hải Kpler, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp. Chỉ có 7 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Hormuz trong ngày 27/8, thấp hơn mức trung bình 10 ngày gần nhất.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 27/8, giá xăng E5 RON92 giảm 70 đồng/lít, xuống mức tối đa 21.763 đồng/lít.

Giá xăng E10 RON95-III giảm 66 đồng/lít, xuống không cao hơn 22.602 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 459 đồng/lít, xuống mức tối đa 28.084 đồng/lít. Ngược lại, giá dầu mazut tăng 451 đồng/kg, lên mức tối đa 18.140 đồng/kg.