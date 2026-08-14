Chậm sang tên sổ đỏ bị phạt đến 6 triệu đồng
Sang tên sổ đỏ là thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tùy trường hợp cá nhân hay tổ chức chậm sang tên sổ đỏ có thể bị phạt từ 2.000.000-6.000.000 đồng.
Phạt tiền lên đến 6 triệu đồng khi chậm sang tên sổ đỏ.
Người dân hiện đã có thể kiểm tra Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) ngay trên VNeID.
Theo Hồng Thủy ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-04/08/2026 10:01 AM (GMT+7)