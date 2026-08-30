Sắp đấu giá loạt 'đất vàng' ở Cầu Giấy khởi điểm từ 15,3 tỷ đồng

Công ty đấu giá hợp danh DVL vừa thông báo đấu giá tài sản của Ban Quản lý dự án Đầu tư hạ tầng phường Cầu Giấy vào ngày 25/9. Danh sách gồm 8 thửa đất lô F tại ô đất D23 thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy, được quy hoạch là nhà ở liền kề cao 5 tầng, một tum thang và một tầng hầm.

Các thửa đất có tổng diện tích gần 1.600 m2, trong đó từng thửa dao động 178-231 m2. Mức khởi điểm khoảng 85,9-176,6 triệu đồng một m2.

Trong số này, lô F3 rộng 231 m2 có tổng giá khởi điểm cao nhất với hơn 40,8 tỷ đồng. Lô F8 rộng 229 m2 khởi điểm từ 40,5 tỷ đồng. Lô thấp nhất ký hiệu F2 khởi điểm gần 15,3 tỷ đồng.

Để tham gia, khách hàng cần nộp khoản tiền đặt trước 5,3-14,3 tỷ đồng, tương đương 35% giá trị thửa đất theo mức khởi điểm. Phiên đấu tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp 3 vòng, với bước giá vòng 1 bắt buộc 278-292 triệu đồng, tùy vị trí lô đất.

Trên kênh rao tin địa ốc trực tuyến Batdongsan, giá rao bán biệt thự, liền kề chuyển nhượng tại khu đô thị mới Cầu Giấy hiện dao động 450-520 triệu đồng mỗi m2. Mức này đã tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Năm ngoái, Hà Nội lập kỷ lục thu từ đất đai với 107.900 tỷ đồng, vượt dự toán gần 125% và gấp 2,6 lần năm 2024. Nguồn thu từ đất chiếm khoảng 15% tổng thu ngân sách của thành phố.

Từ nay đến 2030, thành phố lên kế hoạch tổng thu ngân sách khoảng 3,7 triệu tỷ đồng. Như vậy với kế hoạch trên, thu từ đất đai có thể đóng góp 21,6% vào tổng thu ngân sách. Riêng năm nay, thành phố dự kiến nguồn thu này tăng 40%, lên mức 150.000 tỷ đồng.