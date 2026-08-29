Chốt giá vàng hôm nay ngày 29/8 đồng loạt giảm cực mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 29/8, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 29/8 giảm giá vàng miếng xuống mức 148,7 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 29/8, giá vàng trong nước ngày 29/8/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 29/8 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 29/8 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 29/8, giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 29/8, giảm rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 29/8, giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 145,7 –149,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 145,2 – 148,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 145,3 – 149,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 29/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 29/8 giảm rất mạnh với giá vàng giao ngay giảm 138 USD/ounce, xuống mức 4.454 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 10/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.603 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới biến động mạnh, chốt tuần giảm xuống vùng mốc 4.400 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, sau phiên lao dốc mạnh cuối tuần, triển vọng của thị trường vàng thế giới trong tuần tới được đánh giá sẽ còn nhiều biến động khi phải cân bằng giữa áp lực từ lãi suất, đồng USD với những yếu tố hỗ trợ dài hạn.

Khảo sát mới nhất của một trang chuyên về kim loại quý với nhiều chuyên gia Phố Wall cho thấy tâm lý tích cực đối với vàng chưa hoàn toàn biến mất. Trong 21 chuyên gia tham gia, 10 người, tương đương 48%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới; 29% cho rằng giá có thể tiếp tục giảm, trong khi 24% nhận định thị trường sẽ đi ngang.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, 59% trong tổng số 207 người tham gia khảo sát vẫn kỳ vọng vàng phục hồi. Tuy nhiên, mức độ lạc quan đã suy giảm sau cú bán tháo mạnh cuối tuần.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.454 USD/ounce (tương đương khoảng 141,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 29/8 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 7,6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 29/8, giá vàng ngày 30/8 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.