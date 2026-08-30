Sang tên sổ đỏ cho con: Kê khai thuế, lệ phí, đăng ký biến động đất đai như nào?
Hiện nay, để ổn định tài sản, hỗ trợ con cái an cư hoặc chuẩn bị cho kế hoạch thừa kế nhiều cha mẹ có nhu cầu sang tên sổ đỏ cho con. Ngoài các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ cần hoàn tất, người dân cần thực hiện kê khai đầy đủ thuế, lệ phí trước bạ và đăng ký biến động quyền sử dụng đất.
Kê khai thuế, lệ phí, đăng ký biến động đất đai như nào khi sang tên sổ đỏ cho con.
Từ vụ khoảng 80 m2 đất do Bảo tàng Lịch sử quốc gia quản lý tại 23 Tông Đản bị lấn chiếm (theo kết luận của Thanh tra Chính phủ), các chuyên gia cho...
Theo Hồng Thủy ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/08/2026 14:42 PM (GMT+7)