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Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 145,700 Bán 148,700

BTMH Mua 145,500 Bán 149,500

Tỷ giá

USD Mua 25,850 Bán 26,260

EUR Mua 29,557 Bán 31,140

Giá vàng hôm nay (29/8): Đồng loạt giảm mạnh

Sự kiện: Giá vàng

Sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC lùi về quanh mốc 148 triệu đồng/lượng và nới rộng khoảng cách với giá vàng thế giới.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá bán vàng miếng SJC. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn DOJI 145,7 - 149,7 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng; giá vàng SJC 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước giảm mạnh.

Giá vàng trong nước giảm mạnh.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.455 USD/ounce, giảm 155 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 141 triệu đồng/lượng.

Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 7,7 triệu đồng/lượng, tăng 3,2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 28/8 ở mức 25.610 đồng/USD, đi ngang so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.880 - 26.260 đồng/USD (mua vào - bán ra); ACB giá USD ở mức 25.890 - 26.250 đồng/USD; Vietinbank 25.715 - 26.255 đồng/USD… Chênh lệch giữa giá mua và bán USD tại các ngân hàng ở mức cao, từ 380 - 410 đồng/USD. So với đầu tháng 8, giá USD trong ngân hàng hiện đã giảm 230 đồng.

Giá vàng hôm nay 29/8: Thế giới lao dốc, trong nước ngược chiều tăng
Giá vàng hôm nay 29/8: Thế giới lao dốc, trong nước ngược chiều tăng

Sáng 29/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.455 USD/ounce, giảm 153 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

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Theo Ngọc Mai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/08/2026 10:01 AM (GMT+7)
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