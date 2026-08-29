Giá vàng hôm nay (29/8): Đồng loạt giảm mạnh

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá bán vàng miếng SJC. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn DOJI 145,7 - 149,7 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng; giá vàng SJC 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước giảm mạnh.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.455 USD/ounce, giảm 155 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 141 triệu đồng/lượng.

Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 7,7 triệu đồng/lượng, tăng 3,2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 28/8 ở mức 25.610 đồng/USD, đi ngang so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.880 - 26.260 đồng/USD (mua vào - bán ra); ACB giá USD ở mức 25.890 - 26.250 đồng/USD; Vietinbank 25.715 - 26.255 đồng/USD… Chênh lệch giữa giá mua và bán USD tại các ngân hàng ở mức cao, từ 380 - 410 đồng/USD. So với đầu tháng 8, giá USD trong ngân hàng hiện đã giảm 230 đồng.