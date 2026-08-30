Bề bề vằn 2,5 triệu đồng một kg

Tôm tích, còn gọi là bề bề, sống ở nhiều vùng biển Việt Nam, từ Quảng Ninh, Hải Phòng đến Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu, Phú Quốc và Cà Mau.

Khảo sát tại một số cửa hàng hải sản ở TP HCM cho thấy tôm tích vằn cỡ 300-350 gram một con đang có giá 2,4-2,5 triệu đồng một kg, tăng 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái. Các cỡ dưới 200 gram có giá 1,5-1,7 triệu đồng, còn loại nhỏ hơn khoảng 450.000-800.000 đồng một kg.

Với tôm tích vàng, loại 150-200 gram một con được bán 1,5-2 triệu đồng một kg, tăng khoảng 15% so với dịp lễ năm ngoái. Tuy nhiên, theo các đầu mối, tôm tích vằn cỡ lớn mới là hàng khó gom nhất.

Đặt 2 kg tôm tích vằn cho tiệc 2/9, bà Hồng ở phường Tân Hưng, TP HCM, chỉ mua được một kg, gồm ba con, với giá gần 2,5 triệu đồng. Bà cho biết đã chuẩn bị hải sản từ khoảng một tháng trước nhưng đến sát lễ vẫn không tìm đủ số lượng mong muốn.

"Nhà tôi thích loại này vì thịt chắc, ngọt và thơm. Muốn mua đủ số lượng cũng không dễ", bà nói.

Tôm tích loại 3 con một kg tại cửa hàng ở Thủ Đức. Ảnh: Lê Lân

Chị Lê Thị Lân, chủ một cửa hàng hải sản tại Thủ Đức, cho biết dịp lễ này bán hơn 100 kg tôm tích cỡ lớn, nhưng gần như ngày nào cũng thiếu hàng. Lượng khách đặt cao gấp khoảng hai lần lượng có thể cung cấp.

"Riêng tôm tích vằn tôi chỉ gom được hơn 5 kg. Hàng về đến đâu khách đặt hết đến đó", chị Lân nói.

Những năm nguồn hàng thuận lợi, một đợt cửa hàng có thể gom 20-30 kg tôm tích vằn. Năm nay, những con loại ba con một kg rất ít, một số khách phải đặt trước cả tháng, thậm chí lâu hơn.

Ông Trần Văn Trường, CEO Chuỗi hải sản Hoàng Gia, cũng cho biết tôm tích cỡ lớn về cửa hàng không đều. Dịp này lượng hàng ít nên không phải cơ sở nào cũng có để bán. "Tôm tích cỡ lớn vừa khó gom, vừa được khách ưa chuộng nên giá tăng", ông nói.

Tôm tích vàng tại cửa hàng ở thành phố Thủ Đức. Ảnh: Lê Lân

Theo các đầu mối, nhóm tôm tích cỡ lớn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng nguồn hàng. Tôm tích thường chủ yếu nặng 33-66 gram một con, tương đương khoảng 15-30 con một kg. Trong khi đó, những con nặng 100-350 gram có kích thước lớn hơn nhiều lần và ít gặp trong các mẻ khai thác.

Nguồn tôm tích cỡ lớn năm nay được các đầu mối cho biết giảm khoảng 30% so với năm ngoái. Loài này chủ yếu được khai thác tự nhiên, trong khi nuôi thương phẩm chưa phổ biến do khó chăm sóc, nên nguồn cung phụ thuộc khá nhiều vào sản lượng đánh bắt. Mùa tôm tích thường kéo dài từ tháng 2 đến hết tháng 10 hàng năm.