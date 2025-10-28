Giá vàng chiều 28/10: Tiếp tục giảm sâu, người dân ồ ạt đi bán, cửa hàng “thừa vàng” trả khách

Cửa hàng “thừa vàng” trả khách

Chiều 28/10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục giảm hàng triệu đồng/lượng so với phiên buổi sáng. Ghi nhận trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), hàng trăm người vẫn kéo đến xếp hàng mua bán tại các cửa hàng kinh doanh vàng có thương hiệu lớn.

Giá vàng miếng SJC đã giảm gần 10 triệu đồng so với mức đỉnh.

Chen chân vào giữa dòng người đang xếp hàng, chị Uyên Nhi (Hà Nội) cho biết, thấy giá vàng ngày càng xuống, chị phải mang vội 12 lượng vàng đi bán chốt lời.

“Tôi mua rải rác từ 67-130 triệu đồng một cây. Mấy hôm trước, có người trả tôi 170 triệu một cây mà tôi không bán vì ai cũng bảo rồi sẽ còn lên 200 triệu một cây. Mấy hôm nay vàng liên tục xuống, tôi sợ nó sập một cái xuống còn 100 triệu thì tiếc lắm. Thôi ăn chắc, mang bán lấy tiền đã, tính ra mỗi cây cũng lãi gấp đôi rồi mà mới hơn 1 năm thôi”, chị Nhi nói.

Hàng trăm người xếp hàng trước cửa hàng vàng trong chiều ngày 28/10.

Cũng cầm một chiếc vòng cổ cùng 5 chiếc nhẫn đi bán, bà Như (Hà Nội) cho biết, có chỉ vàng bà mua từ cách đây 5-6 năm với giá chưa đến 4 triệu đồng, hôm nay mới mang bán.

“Cứ có tiền thì mua chứ tôi không tính được lãi lỗ gì đâu. Con nó sắp xây nhà, được giá thì bán đi giúp vào cho nhà nó thôi chứ không có nhiều”, bà Như nói.

Người mua vàng cách đây 1 tuần đã lỗ tới 1,6 triệu đồng do giá vàng giảm cộng với chênh lệch mua bán cao.

Cầm tờ giấy hẹn đến lấy vàng, chị Cẩm (Hà Nội) cho biết, mình mua vàng vào ngày 21/10, cửa hàng bán cho mỗi người 1 chỉ vàng nhẫn với giá 16,05 triệu đồng và hẹn đến ngày 12/11 mới đến lấy vàng. Tuy nhiên, chưa đến lịch hẹn nhưng cửa hàng đã gọi đến lấy vàng.

“Hôm trước đi mua vàng rõ khổ. Xếp hàng từ sáng đến trưa mới mua được 1 chỉ. Giá cao nhất từ trước đến nay đấy. Chưa được cầm vàng trên tay mà lỗ ngay 1,6 triệu rồi. Hôm trước xuống người ta chen nhau đi mua, ít ai bán ra nên cửa hàng không có vàng bán. Giờ giá giảm, dân ồ ạt đi bán chốt lời nên họ mới có nhiều vàng bán ra như vậy”, chị Cẩm nói.

Giá vàng từ sáng đến chiều đã giảm thêm hàng triệu đồng.

Theo khảo sát của phóng viên, có rất nhiều người mang vàng đi bán với số lượng từ vài chỉ đến cả trăm chỉ. Đa phần những người này đã mua vàng tích luỹ từ lâu, đã có lãi nên mang đi bán để chốt lời. Tuy nhiên, lượng người đi mua cũng đông không kém. Hàng trăm người xếp hàng từ trong ra ngoài, người đứng người ngồi kín mít cửa hàng vàng.

Cùng với đó, thay vì treo biển hết hàng hoặc bán nhỏ giọt từng chỉ cho khách như những ngày đầu tháng 10, hàng loạt cửa hàng kinh doanh vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) chiều 28/10 đồng loạt mở bán số lượng lớn cho khách.

Rất đông người xếp hàng bên ngoài cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu chờ mua bán vàng.

Trong đó, Bảo Tín Minh Châu bán ra cho mỗi khách tối đa 50 chỉ vàng nhẫn, được cầm vàng về ngay trong ngày; Phú Quý bán cho mỗi khách 10 chỉ vàng nhẫn; Bảo Tín Mạnh Hải bán cho mỗi người 10 chỉ vàng nhẫn…

Giá vàng tiếp đà giảm sâu

Tính đến 17 giờ ngày 28/10/2025, giá vàng miếng SJC tiếp tục được điều chỉnh giảm xuống còn 143,1-145,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, giảm 3,3 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày hôm qua.

Cửa hàng bán ra số lượng lớn nhưng đa số khách chỉ mua vài chỉ một tích luỹ còn người đi bán lại bán số lượng lớn.

Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ cũng được công ty SJC điều chỉnh giảm xuống còn 141,2-143,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên ngày hôm qua.

Doji niêm yết giá vàng nhẫn của đơn vị này ở mức 142-145 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, giảm 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn của đơn vị này ở mức 144,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 4,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Bên trong cửa hàng vàng chật kín khách chờ giao dịch.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 3.898,3 USD/ounce, giảm 82,1 USD/ounce so với chốt phiên Mỹ đêm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 123,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí.

Như vậy, giá vàng miếng SJC đã “bốc hơi” tới 9,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần. Trong khi đó, vàng nhẫn cũng đã giảm từ 9-13 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.

Lượng khách đến mua vàng chiều 28/10 khá nhiều nhưng không đông bằng thời điểm cách đây 1 tuần khi giá vàng đang ở mức đỉnh.

Đặc biệt, so với mức đỉnh ngày 21/10, người mua vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu với giá 160,5 triệu đồng/lượng, đến hôm nay mang bán đã lỗ tới 16 triệu đồng do giá giảm cộng với chênh lệch mua bán ở mức cao.

Chưa kể, thời điểm giá vàng liên tục lên mốc cao nhất lịch sử, hàng loạt cửa hàng thông báo hết vàng. Vì quá khó mua vàng trực tiếp tại cửa hàng, nhiều người phải lên “chợ đen” mua vàng với giá lên tới 180 triệu đồng/lượng. Vì vậy, người mua vàng trên “chợ đen” ở mức đỉnh, đến hôm nay đã lỗ từ 30-35 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng một tuần.