Loại rau được thế giới tôn vinh, có khả năng hỗ trợ phòng ung thư, bán giá rẻ như cho ở chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Cải xoong được mệnh danh là "vua của các loại rau" không chỉ vì vị ngon mà còn vì hàm lượng dưỡng chất dồi dào. Trong 100g rau có chứa lượng vitamin C gấp gần 4 lần cam, cùng canxi, sắt, magie, chất chống oxy hóa và hơn 15 loại khoáng vi lượng cần thiết cho cơ thể. Theo nghiên cứu của Centers for Disease Control and Prevention (CDC), trong bảng xếp hạng 41 loại rau quả có lợi cho sức khỏe nhất, cải xoong đứng đầu với điểm tuyệt đối 100/100. Đây là thực phẩm giúp tăng sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ gan thải độc, phòng chống ung thư và làm đẹp da. Quả nhiên là một "siêu thực phẩm" đúng nghĩa dù có giá rẻ bèo ở chợ Việt.

Cải xoong là một trong những loại rau dễ tính trong chế biến. Dù là món dân dã hay bữa ăn sang, nó vẫn xuất hiện một cách tự nhiên. Món quen thuộc nhất là canh cải xoong thịt bằm, với vị cay thanh hòa cùng ngọt của thịt khiến bữa cơm ngày lạnh thêm ấm bụng. Ngoài ra, người miền Nam còn thích luộc cải xoong chấm trứng vịt muối, trong khi dân sành ăn lại chuộng cải xoong trộn dầu giấm hoặc nhúng lẩu để giữ trọn độ giòn. Không ít đầu bếp còn tận dụng cải xoong làm rau ăn sống kèm món nướng hoặc các loại thịt nhiều mỡ, bởi vị cay thanh tự nhiên giúp cân bằng hương vị và kích thích tiêu hóa.

Ít ai ngờ loại rau bình dị này lại từng có mặt trong các bữa tiệc thượng hạng ở châu Âu. Từ thế kỷ 19, cải xoong đã được xem là món rau quý trong giới quý tộc Anh và Pháp - nơi nó thường xuất hiện trong các món salad, soup hoặc được ép lấy nước làm thức uống thải độc cho giới nhà giàu. Hiện nay, tại các siêu thị châu Âu, mỗi bó cải xoong có giá từ 1,5-2,5 euro (khoảng 60.000-100.000 đồng), cao gấp nhiều lần so với giá bán trong nước. Đi chợ mùa này, chỉ cần bỏ ra 3.000-5.000 đồng là có thể mua được một bó cải xoong tươi rói. Người thành phố thường chuộng loại cải xoong trồng trong nước sạch, thân ngắn, lá mập, còn người vùng quê lại thích loại mọc tự nhiên, thân dài, giòn và có vị đậm hơn.

Món ăn với cải xoong hỗ trợ phòng ung thư

Cải xoong trộn mè. Rất đơn giản, bạn chỉ cần luộc cải xoong vừa chín tới, rắc dầu mè lên trên và thưởng thức. Dầu mè thơm sẽ sẽ giúp món ăn dậy vị hơn.

Cải xoong xào cà chua. Vị chua từ cà chua quện cái thanh mát của cải xoong khiến bạn khó chối từ món ăn đơn giản này.

Canh cải xoong nấu thịt và tim heo. Trong những bữa cơm gia đình, món canh thường dễ nấu, dễ ăn nhất. Nước ngọt từ thịt, từ tim cùng vị giòn tươi của cải xoong khiến món ăn này là lựa chọn của nhiều bà nội trợ.

Súp kem cải xoong. Nếu trong nhà có em bé, bạn nhất định không bỏ qua món ăn này. Chỉ cần luộc và xay nhuyễn cải xoong, đổ chút kem vào, lọc qua rây, đun lại lần nữa là bạn có món súp thơm ngon bổ dưỡng.

Salad cải xoong. Món ăn đổi vị dành cho những người muốn hưởng trọn vị cải xoong không qua chế biến.

Nấm bào ngư đậu hũ với cải xoong. Với món canh này, trong nhà có người già sẽ rất phù hợp. Một bát canh với đầy đủ dưỡng chất, lại ngon miệng là gợi ý cho bạn trong những bữa cơm ngày Thu này.

Cải xoong xào nấm đùi gà. Cả hai loại rau này đều tốt cho sức khỏe. Sự mềm mại của nấm đù gà được bổ sung bằng vị tưởng như trái ngược - vị giòn từ cải xoong, hóa ra lại là món ăn ngon khó quên.