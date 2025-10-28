Giá vàng hôm nay, 28-10: Vàng thế giới giảm hơn 140 USD

Giá vàng hôm nay của thế giới bị bán tháo

Lúc 6 giờ sáng 28-10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đứng ở 3.990 USD/ounce, giảm mạnh 90 USD so với mức đỉnh 4.080 USD/ounce trong phiên đêm qua. Giá vàng giao tháng 12 cũng lao dốc 141 USD, chốt ở mức 3.996 USD/ounce, đánh dấu mức giá thấp nhất trong 3 tuần.

Phiên giao dịch vàng đêm qua diễn ra trong không khí bán tháo dữ dội.

Có thể thông tin này đã làm cho chứng khoán toàn Mỹ tăng điểm. Các chỉ số Dow Jones và S&P 500 lập kỷ lục mới. Theo đó, nhiều người đã dồn vốn vào cổ phiếu, đồng nghĩa tiền chảy và thị trường vàng rất ít. Giá vàng hôm nay đương nhiên gánh chịu áp lực lao xuống hàng trăm USD/ounce

Theo giới phân tích áp thanh lý vị thế mua vàng tiếp tục chi phối, trong khi dòng tiền dịch chuyển sang cổ phiếu và tài sản rủi ro khác. Thế nên giá vàng thế giới có thể tiếp tục gánh chịu áp lực, nếu thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc chính thức được ký kết.