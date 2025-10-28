Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 145,700 Bán 147,200

PNJ Mua 144,000 Bán 147,000

Tỷ giá

USD Mua 26,079 Bán 26,349

EUR Mua 29,882 Bán 31,457

Giá vàng hôm nay, 28-10: Vàng thế giới giảm hơn 140 USD

Sự kiện: Giá vàng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Giá vàng hôm nay sụt giảm mạnh, khi Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần đến thỏa thuận thương mại quan trọng.

Giá vàng hôm nay của thế giới bị bán tháo

Giá vàng hôm nay của thế giới bị bán tháo

Lúc 6 giờ sáng 28-10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đứng ở 3.990 USD/ounce, giảm mạnh 90 USD so với mức đỉnh 4.080 USD/ounce trong phiên đêm qua. Giá vàng giao tháng 12 cũng lao dốc 141 USD, chốt ở mức 3.996 USD/ounce, đánh dấu mức giá thấp nhất trong 3 tuần.

Phiên giao dịch vàng đêm qua diễn ra trong không khí bán tháo dữ dội. 

Có thể thông tin này đã làm cho chứng khoán toàn Mỹ tăng điểm. Các chỉ số Dow Jones và S&P 500 lập kỷ lục mới. Theo đó, nhiều người đã dồn vốn vào cổ phiếu, đồng nghĩa tiền chảy và thị trường vàng rất ít. Giá vàng hôm nay đương nhiên gánh chịu áp lực lao xuống hàng trăm USD/ounce

Theo giới phân tích áp thanh lý vị thế mua vàng tiếp tục chi phối, trong khi dòng tiền dịch chuyển sang cổ phiếu và tài sản rủi ro khác. Thế nên giá vàng thế giới có thể tiếp tục gánh chịu áp lực, nếu thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc chính thức được ký kết.

Giá vàng hôm nay, 28-10: Vàng thế giới giảm hơn 140 USD - 2

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/10/2025 06:46 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giá vàng
Cơn sốt vàng tại Australia
Cơn sốt vàng tại Australia
Hàng nghìn người dân Sydney xếp hàng nhiều giờ để mua vàng, bất chấp giá kim loại này ở mức cao kỷ lục và cảnh báo về nguy cơ đầu cơ.
Xem thêm
Tin liên quan
Giá vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN