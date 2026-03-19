Con vật này thích nằm trên lá dâu vừa ăn vừa lớn, nông dân xã mới này ở Hà Tĩnh tháng nào cũng "lĩnh lương"

Người tiên phong đưa nghề trồng dâu, nuôi tằm mới về quê

Những ngày này, tại thôn Tân Tiến, xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh (địa bàn huyện Đức Thọ trước đây) không khó để bắt gặp những vườn dâu xanh mướt. Khung cảnh nhộn nhịp ấy là thành quả của quá trình chuyển đổi sản xuất đầy quyết tâm của nhiều hộ nông dân nơi đây.

Nghề trồng dâu nuôi tằm ở thôn Tân Tiến, xã Đức Thịnh (tỉnh Hà Tĩnh) là một hướng đi kinh tế mới, giúp nhiều hộ dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nâng cao thu nhập hiệu quả. Ảnh: PV

Người được nhắc đến nhiều nhất khi nói về mô hình này là anh Nguyễn Công Chính, một nông dân của thôn Tân Tiến, xã Đức Thịnh. Trước đây, anh Chính từng có nhiều năm làm việc tại tỉnh Lâm Đồng, địa phương nổi tiếng với nghề trồng dâu nuôi tằm.

Trong thời gian sinh sống, làm việc tại đây, anh Chính đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm cũng như nắm bắt quy trình kỹ thuật của nghề.

Năm 2021, anh Nguyễn Công Chính, nhận thấy đây là mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên của quê nhà, anh đã quyết định trở về quê khởi nghiệp. Anh Chính bắt đầu cải tạo hơn 8 sào đất trước đây trồng các loại cây ngắn ngày hiệu quả thấp để trồng dâu và đầu tư xây dựng khu nuôi tằm.

Nghề trồng dâu, nuôi tằm ở xã Đức Thịnh, Hà Tĩnh đã hồi sinh trở lại. Ảnh: PV

Những ngày đầu triển khai, anh Nguyễn Công Chính cũng gặp không ít khó khăn do điều kiện thời tiết, kinh nghiệm thực tế tại địa phương còn hạn chế. Tuy nhiên, nhờ kiên trì học hỏi, thường xuyên cập nhật kỹ thuật và áp dụng đúng quy trình chăm sóc, đàn tằm của anh phát triển tốt, cho năng suất ổn định.

Anh Nguyễn Công Chính cho biết: “Qua quá trình trồng dâu nuôi tằm, tôi nhận thấy nghề này mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, trong khi chi phí đầu tư ban đầu thấp, thời gian quay vòng vốn nhanh và đầu ra sản phẩm tương đối ổn định.

Trung bình, một hộp tằm nuôi trong khoảng 15 ngày có thể cho lợi nhuận không dưới 10 triệu đồng. Nhiều người vẫn ví von rằng nuôi heo cả năm cũng chỉ bằng nuôi tằm một lứa”.

Theo anh Nguyễn Công Chính, ở thôn Tân Tiến, xã Đức Thịnh, Hà Tĩnh, chi phí đầu tư thấp, vòng vốn xoay nhanh và thị trường tiêu thụ (đầu ra kén tằm) tương đối ổn định. Ảnh: PV

Sau một thời gian, nghề này bắt đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Tằm phát triển nhanh, kén đạt chất lượng tốt và được thương lái thu mua ổn định. Nhờ đó, thu nhập của gia đình anh ngày càng cải thiện.

Không chỉ dừng lại ở việc phát triển kinh tế gia đình, anh Chính còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật cho nhiều hộ dân trong thôn. Từ sự hướng dẫn của anh, nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư trồng dâu, nuôi tằm.

Đến nay, anh đã truyền nghề cho 18 hộ dân, hình thành vùng trồng dâu với tổng diện tích hơn 15 ha tại thôn Tân Tiến và các khu vực lân cận.

Nghề trồng dâu, nuôi tằm bước đầu tạo ra hướng phát triển kinh tế mới, giúp người dân tận dụng hiệu quả quỹ đất nông nghiệp.

Thu nhập tốt hơn từ nghề trồng cây dâu, nuôi con nuôi tằm, nhả tơ

Là một trong những hộ tham gia mô hình sau, anh Nguyễn Văn Sơn, ở thôn Tân Tiến cho biết: “Ban đầu gia đình cũng khá băn khoăn khi chuyển đổi sản xuất. Tuy nhiên, sau khi được anh Nguyễn Công Chính trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ giống, tôi đã quyết định đầu tư trồng dâu nuôi tằm”.

Một số hộ dân tại xã Đức Thịnh đã áp dụng công nghệ nuôi tằm trong phòng điều hòa giúp kiểm soát nhiệt độ, giảm dịch bệnh và tăng sản lượng gấp 3 lần so với phương pháp truyền thống. Ảnh: PV

Hiện nay, gia đình anh Nguyễn Văn Sơn có hơn 2.000 m² diện tích trồng dâu phục vụ nguồn thức ăn cho tằm. Trung bình mỗi tháng, anh Sơn duy trì hai lứa tằm, mỗi lứa nuôi trên diện tích khoảng 40 m² sàn.

Theo anh Nguyễn Văn Sơn, nuôi tằm tuy đòi hỏi sự tỉ mỉ, chăm sóc thường xuyên, nhưng nếu nắm vững kỹ thuật thì hiệu quả kinh tế khá ổn định. Tằm ăn lá dâu là chủ yếu, nguồn thức ăn dễ chủ động nên chi phí đầu vào không quá lớn.

So với trồng lúa hay các cây ngắn ngày truyền thống, mô hình trồng dâu, nuôi tằm ở thôn Tân Tiến, xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh cho giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần. Ảnh: PV

“Mỗi tháng gia đình tôi thu được hơn 11 triệu đồng từ bán kén. Sau khi trừ các chi phí như giống, vật tư và công chăm sóc, còn lãi khoảng hơn 9 triệu đồng”, anh Sơn chia sẻ.

Không chỉ mang lại thu nhập ổn định, mô hình còn tận dụng tốt quỹ đất nông nghiệp trước đây trồng các loại cây ngắn ngày hiệu quả thấp. Cây dâu dễ trồng, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của địa phương, có thể thu hoạch lá quanh năm.

Ngoài ra, nghề nuôi tằm cũng không đòi hỏi diện tích quá lớn nên phù hợp với nhiều hộ gia đình ở nông thôn. Với chu kỳ nuôi ngắn, chỉ khoảng 20-25 ngày là có thể thu hoạch kén, người dân nhanh chóng quay vòng sản xuất.

Chính quyền xã Đức Thịnh, Hà Tĩnh xác định đây là một trong những mô hình kinh tế trọng điểm giúp người dân thoát nghèo và làm giàu bền vững. Ảnh: PV

Nhờ những ưu điểm đó, số hộ tham gia trồng dâu nuôi tằm tại thôn Tân Tiến đang ngày càng tăng. Nhiều hộ đã bắt đầu mở rộng diện tích trồng dâu và đầu tư thêm hệ thống nhà nuôi tằm để nâng cao sản lượng.

Trong một buổi kiểm tra, khảo sát mô hình tại địa phương, lãnh đạo xã Đức Thịnh đã trực tiếp đến thăm khu vực trồng dâu và khu nuôi tằm của các hộ dân, đồng thời lắng nghe những chia sẻ về quá trình triển khai nghề cũng như những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất.

Việc hình thành vùng sản xuất tập trung không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng kén tằm mà còn tạo tiền đề để phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm trong tương lai.

Thành công từ mô hình trồng dâu, nuôi tằm ở thôn Tân Tiến, xã Đức Thịnh (Hà Tịnh) tận dụng đất vườn để phát triển nghề. Ảnh: PV

Từ một mô hình nhỏ lẻ ban đầu, nghề trồng dâu nuôi tằm ở thôn Tân Tiến, xã Đức Thịnh đang dần trở thành hướng sinh kế bền vững cho nhiều hộ nông dân. Những nong tằm trắng cần mẫn “ăn cơm nằm” mỗi ngày không chỉ nhả ra những sợi tơ, mà còn dệt nên hy vọng về một cuộc sống khấm khá hơn cho người dân vùng quê Đức Thịnh.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Đức - Chủ tịch UBND xã Đức Thịnh cho biết: “Trồng dâu nuôi tằm tại thôn Tân Tiến là hướng đi phù hợp trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương. Nghề này không chỉ giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp mà còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân".