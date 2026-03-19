Từng là loại quả dân dã ít ai để ý nay được cả thế giới chuộng, chế biến thành “siêu thực phẩm” giá gần 2 triệu đồng/kg

Lê ki ma (còn gọi là quả trứng gà) là loại trái cây nhiệt đới quen thuộc ở nhiều vùng nông thôn Việt Nam. Quả có phần thịt vàng óng, vị ngọt bùi, thường được ăn tươi hoặc làm sinh tố. Ảnh BHX

Trước đây, cây lê ki ma chủ yếu được trồng trong vườn nhà để lấy bóng mát. Đến mùa chín, quả rụng đầy gốc nhưng ít người thu hái vì không phải loại trái cây phổ biến trên thị trường. Ảnh Internet

Vài năm trở lại đây, loại quả này bắt đầu được nhiều người tìm mua trở lại. Tại các chợ và cửa hàng trái cây, lê ki ma tươi có giá khoảng 25.000 – 35.000 đồng/kg, thậm chí có nơi bán tới 50.000 – 55.000 đồng/kg. Ảnh Internet

Ở nước ngoài, lê ki ma được biết đến với tên gọi lucuma và thường được chế biến thành bột dùng trong sinh tố, bánh hoặc thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Ảnh Internet

Trên một số sàn thương mại điện tử quốc tế như Amazon, bột lucuma được bán với giá khoảng 19,95 USD cho túi 240g. Nếu quy đổi, mức giá này tương đương hơn 2 triệu đồng/kg. Ảnh phunuonline

Theo nhiều thông tin dinh dưỡng, loại quả này chứa hàm lượng chất xơ khá cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Ảnh Ineternet

Lê ki ma là loại cây dễ trồng, thích hợp với khí hậu nhiệt đới. Nếu trồng từ hạt, cây thường mất khoảng 7–10 năm mới cho quả. Tuy nhiên, với các phương pháp chiết hoặc ghép cành, thời gian thu hoạch có thể rút ngắn đáng kể. Ảnh VOH

Từ một loại quả dân dã từng ít được chú ý, lê ki ma đang dần được nhìn nhận lại về giá trị dinh dưỡng và tiềm năng kinh tế.