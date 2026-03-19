Giá dầu hôm nay 19/3: Giữ đà tăng

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng khi gián đoạn nguồn cung Trung Đông kéo dài, giữ giá dầu Brent trên mốc 100 USD/thùng.

Đáng chú ý, trong bối cảnh xung đột liên quan đến Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu đã duy trì trên mốc 100 USD/thùng trong bốn phiên liên tiếp, phản ánh rõ tâm lý lo ngại nguồn cung trên thị trường quốc tế.

Theo ông Ole Hansen, chuyên gia phân tích tại Saxo Bank, sự phân hóa này ngày càng rõ nét khi WTI chủ yếu phản ánh thị trường nội địa Mỹ, còn Brent với đặc tính giao dịch đường biển.

Tại Iraq, xuất khẩu dầu qua đường ống đã được nối lại sau khi Chính phủ Baghdad và Chính quyền Khu vực người Kurd đạt được thỏa thuận. Giới chức ngành dầu mỏ cho biết nước này đang hướng tới mục tiêu bơm ít nhất 100.000 thùng/ngày qua cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia Soojin Kim (MUFG), mức độ cải thiện nguồn cung vẫn còn hạn chế khi sản lượng của Iraq hiện chỉ đạt khoảng 1/3 so với trước khủng hoảng. Đồng thời, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến đường chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu, vẫn bị gián đoạn đáng kể.

Trước đó, sản lượng tại các mỏ dầu chủ lực phía Nam Iraq đã giảm tới 70%, xuống khoảng 1,3 triệu thùng/ngày, cho thấy tác động sâu rộng của xung đột Trung Đông đối với chuỗi cung ứng năng lượng.

Diễn biến căng thẳng tại Iran tiếp tục làm gia tăng bất ổn trên thị trường năng lượng. Một số cơ sở dầu khí tại South Pars và Asaluyeh được cho là đã bị tấn công, song mức độ thiệt hại chưa được xác định rõ.

Quân đội Mỹ cũng xác nhận đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu ven biển Iran gần eo biển Hormuz, trong bối cảnh lo ngại các mối đe dọa đối với hoạt động vận tải quốc tế.

Tại Libya, dòng chảy từ mỏ dầu Sharara đang được điều chỉnh qua các tuyến ống thay thế sau khi xảy ra hỏa hoạn, làm gia tăng thêm những bất ổn về nguồn cung.

Dữ liệu từ Viện Dầu mỏ Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh 6,56 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 13/3, cao hơn nhiều so với mức dự báo chỉ khoảng 380.000 thùng. Đây là yếu tố phần nào gây áp lực giảm giá đối với dầu WTI.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành tối 14/3, giá xăng dầu giữ nguyên mức của kỳ trước. Giá xăng RON95 là 25.570 đồng/lít; Giá xăng E10 là 24.060 đồng/lít; giá xăng E5 RON92 là 22.500 đồng/lít; Giá dầu diesel 0.05S là 27.020 đồng/lít; Giá dầu hỏa là 26.930 đồng/lít; Giá dầu mazut là 18.660 đồng/kg.

Để ổn định thị trường xăng dầu, tránh tác động đến kinh tế xã hội, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, đối với xăng sinh học là 4.000 đồng/lít; xăng không chì 4.000 đồng/lít; dầu diesel 5.000 đồng/lít; dầu hỏa 4.000 đồng/lít; dầu mazut 4.000 đồng/kg.