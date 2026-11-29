Tỷ phú Elon Musk. Ảnh AP

Ngày 28/11, cổ phiếu SpaceX trên sàn Nasdaq tăng 4,83% lên mức 133,59 đô la mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu Tesla đóng cửa tăng 5,22% lên mức 400 đô la mỗi cổ phiếu. Như vậy, chỉ trong một ngày, tài sản của ông Musk đã tăng 4,8% và đạt mức 859 tỷ đô la, giúp doanh nhân này đứng đầu bảng xếp hạng Bloomberg.

Vào tháng 6, ông Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trong lịch sử sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của SpaceX.

Dữ liệu Forbes Real-Time Billionaires ghi nhận lúc 7h50 ngày 27/11/2026 (giờ Việt Nam) cho thấy, Elon Musk đứng đầu danh sách những người giàu nhất thế giới với tài sản ròng 823,5 tỉ USD.

Elon Musk tiếp tục giữ vị trí số một thế giới với tài sản ròng 823,5 tỉ USD. Tỉ phú sinh năm 1971 tại Nam Phi là nhân vật nổi bật trong lĩnh vực xe điện, năng lượng và công nghệ hàng không vũ trụ.

Ông gắn liền với hai doanh nghiệp lớn là Tesla và SpaceX. Tesla hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xe điện, pin và các giải pháp năng lượng. Trong khi đó, SpaceX tập trung phát triển tên lửa, tàu vũ trụ và dịch vụ internet vệ tinh Starlink.

Ngoài ra, Elon Musk còn tham gia phát triển các doanh nghiệp công nghệ như Neuralink và The Boring Company. Phần lớn tài sản ròng của ông gắn với giá trị cổ phần tại các doanh nghiệp này.

Với 823,5 tỉ USD, tài sản ròng của Elon Musk cao gấp khoảng 2,26 lần Jeff Bezos.