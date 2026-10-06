Tài sản của Elon Musk quay về mốc 1.000 tỷ USD

Chốt phiên giao dịch ngày 5/10, cổ phiếu công ty hàng không vũ trụ SpaceX tăng gần 8%, lên cao nhất kể từ giữa tháng 6. Việc này giúp tài sản của CEO Elon Musk tăng hơn 65 tỷ USD chỉ trong một phiên, lên 1.030 tỷ USD theo Forbes. Musk vì thế lấy lại danh hiệu tỷ phú nghìn tỷ USD sau vài tháng.

Cổ phiếu SpaceX tăng sau khi các nhà phân tích tại ngân hàng Morgan Stanley nhận định mã này đang "rẻ", dựa trên "các sản phẩm AI sẽ ra mắt trong tương lai, tiến bộ của Starship và các hợp đồng dịch vụ đám mây sau này". Họ khuyến nghị mua cổ phiếu này và đưa ra giá mục tiêu 300 USD, cao hơn khoảng 75% so với mức đóng cửa phiên đầu tuần.

Cuối tuần trước, SpaceX thực hiện nhiều chuyến bay mang tính lịch sử chỉ trong một ngày. Trong đó, có một chuyến đưa phi hành đoàn của NASA lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) và một chuyến khác đưa chip AI của Google lên quỹ đạo.

Các nhà phân tích tại Morgan Stanley cũng khuyến nghị nhà đầu tư mua cổ phiếu SpaceX trước chuyến bay thử nghiệm tiếp theo với tên lửa Starship và trước kỳ báo cáo tài chính quý III vào cuối tháng này.

Starship là tàu vũ trụ thế hệ mới của SpaceX, đồng thời là tên lửa lớn nhất từng được chế tạo. Starship được thiết kế để tái sử dụng hoàn toàn, với cả tầng trên và tầng đẩy đều có khả năng quay về hạ cánh tại Trái Đất. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của SpaceX, đưa các vệ tinh Starlink của công ty lên quỹ đạo, đồng thời vận chuyển hàng hóa và phi hành đoàn của những doanh nghiệp, tổ chức khác.

Nếu SpaceX thử dùng hệ thống bắt giữ để đón tầng trên của Starship trong chuyến bay thử nghiệm tiếp theo, đây có thể là "chất xúc tác lớn nhất kể từ đợt IPO", các nhà phân tích viết.

SpaceX cũng được thúc đẩy từ mảng trí tuệ nhân tạo (AI), nhờ mua lại xAI và Cursor. Dù mô hình Grok do họ tự phát triển chưa tạo được sức hút như sản phẩm của OpenAI và Anthropic, SpaceX cũng có nguồn thu lớn nhờ cho các công ty thuê năng lực tính toán.

Elon Musk tại tiệc chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng tháng 9/2026. Ảnh: AFP

Musk còn có lợi thế nhờ mối quan hệ gần gũi với chính quyền Trump. Tuần trước, Lầu Năm Góc bổ nhiệm Musk làm đồng lãnh đạo Dự án Meridian - sáng kiến nhằm xác định các loại vũ khí, công nghệ và năng lực quân sự mà Mỹ có thể cần trong tương lai. Bên cạnh đó, phần lớn doanh thu của SpaceX đến từ Chính phủ Mỹ, thông qua các hợp đồng quốc phòng.

Theo Forbes, tài sản của Musk hiện chủ yếu đến từ Tesla và SpaceX. SpaceX làm IPO giữa tháng 6, có thời điểm cổ phiếu lập đỉnh tại 201,8 USD. Sau đó, mã này đi xuống và chạm đáy đầu tháng 8. Trong hơn một tháng qua, cổ phiếu của SpaceX đã tăng lại gần 58%.