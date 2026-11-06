Tesla và SpaceX mất hơn 420 tỷ USD giá trị vốn, tài sản Elon Musk lao dốc

Cổ phiếu SpaceX và Tesla lần lượt giảm khoảng 9% và 11% trong phiên giao dịch chiều thứ Năm, khi giới đầu tư bắt đầu đánh giá những tác động chính trị sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Đà lao dốc diễn ra trong bối cảnh nhóm cổ phiếu công nghệ nói chung chịu áp lực bán tháo. Tuy nhiên, đối với hai doanh nghiệp gắn liền với Elon Musk, tâm lý thận trọng của thị trường còn xuất phát từ những lo ngại sâu sắc hơn về môi trường chính sách trong thời gian tới.

Sau những biến động cổ phiếu SpaceX và Tesla gần đây, giá trị tài sản của Musk đã giảm xuống dưới 800 tỷ USD. Ảnh: AP

Các nhà đầu tư đang cân nhắc khả năng Elon Musk và những công ty của ông trở thành mục tiêu của các cuộc điều tra mới tại Quốc hội Mỹ. Đồng thời, chiến thắng của đảng Dân chủ có thể mở đường cho việc siết chặt hoạt động giám sát và quản lý đối với những lĩnh vực mà Tesla và SpaceX đang đầu tư mạnh, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu và hạ tầng năng lượng.

Tính từ thời điểm đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ Ba, tổng giá trị vốn hóa thị trường của Tesla và SpaceX đã giảm hơn 420 tỷ USD. Đến khi phiên giao dịch ngày thứ Năm kết thúc, con số thiệt hại thậm chí đã tăng lên khoảng 456 tỷ USD.

Đà giảm của Tesla và SpaceX cũng tác động trực tiếp đến khối tài sản cá nhân của Elon Musk.

Theo thống kê của Forbes, tài sản của tỷ phú này từng vượt mốc 1.000 tỷ USD sau khi SpaceX tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 6. Tuy nhiên, sau những biến động gần đây, giá trị tài sản của Musk đã giảm xuống dưới 800 tỷ USD.

Chỉ trong vòng một tuần, ông đã mất khoảng 90 tỷ USD tài sản. Dù vậy, Elon Musk vẫn giữ vị trí người giàu nhất thế giới, bỏ xa nhiều tỷ phú khác trong bảng xếp hạng tài sản toàn cầu.

Đáng chú ý, biến động tài sản của Musk diễn ra ngay sau một chiến dịch vận động chính trị tốn kém chưa từng có. Ông là nhà tài trợ lớn nhất cho các ứng viên và tổ chức ủng hộ đảng Cộng hòa (GOP) trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này.

Theo thông tin do Financial Times công bố đầu tiên, tổng số tiền Musk đóng góp cho các hoạt động chính trị và ứng viên của đảng Cộng hòa đã vượt 470 triệu USD.

Khoản tiền khổng lồ này được kỳ vọng giúp củng cố nguồn lực tài chính cho các ứng viên mà Elon Musk ủng hộ. Tuy nhiên, kết quả bầu cử lại không diễn ra như mong đợi. Phần lớn những ứng viên nhận được sự hậu thuẫn của ông đều thất bại.

Đáng kể hơn, đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ. Kết quả này có thể làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực tại Washington, tạo điều kiện để các nghị sĩ Dân chủ thúc đẩy những cuộc điều tra và hoạt động giám sát đối với các doanh nghiệp có liên quan đến Musk.

Những diễn biến chính trị tại bang Texas được xem là một trong những yếu tố khiến giới đầu tư đặc biệt lo ngại.

Đây là nơi đặt trụ sở của cả Tesla và SpaceX, đồng thời cũng là địa bàn quan trọng đối với các kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất, phát triển trí tuệ nhân tạo và xây dựng hạ tầng công nghệ của Elon Musk.

Trong cuộc bầu cử vừa qua, hai ứng viên đảng Dân chủ là James Talarico, người đắc cử Thượng nghị sĩ, và Gina Hinojosa, người đắc cử Thống đốc, đã đánh bại hai đồng minh chính trị lâu năm của Musk là Tổng chưởng lý bang Ken Paxton và Thống đốc Greg Abbott.

Kết quả này có thể khiến môi trường kinh doanh tại Texas thay đổi, đặc biệt đối với những dự án công nghệ quy mô lớn đang cần sự hỗ trợ về đất đai, điện năng, nguồn nước và các chính sách ưu đãi thuế.

Trong báo cáo công bố hôm thứ Tư, các nhà phân tích của Deutsche Bank nhận định SpaceX có thể phải đối mặt với một số trở ngại mới trong bối cảnh chính trị hiện nay.

Dù thừa nhận rất khó dự đoán chính xác các quyết định chính sách, nhóm chuyên gia cho rằng chiến thắng của đảng Dân chủ có thể tạo ra những áp lực bổ sung đối với hoạt động của SpaceX tại Texas.

Một trong những vấn đề đáng chú ý là quan điểm của Thống đốc đắc cử Gina Hinojosa về sự phát triển quá nhanh của các trung tâm dữ liệu.

Trong chiến dịch tranh cử, bà đã đưa vấn đề này trở thành một nội dung trọng tâm, đồng thời đề xuất tạm dừng phê duyệt các dự án trung tâm dữ liệu mới cho đến khi cơ quan lập pháp bang thông qua những biện pháp bảo vệ chặt chẽ hơn.

Các quy định được đề xuất tập trung vào việc kiểm soát lượng nước sử dụng, chi phí điện năng, quyền quyết định của chính quyền địa phương và các khoản ưu đãi dành cho doanh nghiệp. Bà cũng chỉ trích những chính sách giảm thuế dành cho các cơ sở trung tâm dữ liệu quy mô lớn.