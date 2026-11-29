“Phát giá đã lỗ ngay”

Thống kê của ngành công thương cho thấy, tại Vĩnh Long, trong 10 tháng của năm 2026, có 28 cửa hàng xăng dầu dừng hoạt động. Tại Cần Thơ, nửa đầu năm cũng có 19 cửa hàng xăng dầu tạm ngưng kinh doanh. Tại Cà Mau, trong 10 tháng qua cũng có 16 cửa hàng bán lẻ xăng dầu dừng hoạt động, trả lại giấy phép.

Một cây xăng đóng cửa, dựng hàng rào sắt.

Ông N.V.L. (một thương nhân phân phối xăng dầu tại Cần Thơ, xin giấu tên) chia sẻ, với việc ngành thuế, quản lý thị trường kiểm soát chặt chẽ nguồn nhập, hoá đơn mua bán, lợi nhuận của bán lẻ xăng dầu dựa hoàn toàn vào chiết khấu của thương nhân đầu mối. Trước đây, khi giá xăng dầu điều chỉnh theo tháng, chiết khấu ổn định ở mức cao 1.000-2.000 đồng/lít, nên nhiều người đầu tư bán lẻ xăng dầu. Hiện, mức chiết khấu thay đổi theo ngày theo giá thế giới và các kỳ điều chỉnh trong nước, bình quân chỉ còn khoảng 100-150 đồng/lít đối với xăng, thậm chí có thời điểm 0 đồng.

Theo ông L., với mức chiết khấu hiện nay thì cơ bản các cửa hàng bán lẻ sẽ lỗ, vì riêng chi phí vận chuyển đã khoảng 100-150 đồng/lít. Do đó, để cửa hàng xăng dầu hòa vốn và có lãi, mức chiết khấu phải tối thiểu từ 600-700 đồng/lít xăng, mới đủ bù chi phí vận chuyển, nhân công, điện nước, mặt bằng, lãi vay ngân hàng… Ngoài ra, khi bán xăng sinh học E10 (pha cồn), tỷ lệ hao hụt do bay hơi khoảng 2-3 lần so với xăng khoáng trước đây.

"Cửa hàng bán lẻ phải gồng lỗ kéo dài trên từng lít xăng bán ra, lỗ khoảng 150-200 đồng/lít nếu chiết khấu chạm đáy, chủ yếu còn lợi nhuận từ chiết khấu từ dầu. Do đó, nhiều cửa hàng chọn cách bán cầm chừng, hoặc chỉ duy trì bán dầu để giảm lỗ, hoặc viện các lý do kỹ thuật để tạm ngưng bán xăng nhằm cắt lỗ, không bị thu hồi giấy phép", ông L. nói.

Có những cửa hàng chọn cách bán cầm chừng, hoặc chỉ duy trì bán dầu hay viện các lý do kỹ thuật để tạm ngưng bán xăng nhằm giảm lỗ.

Tương tự, ông L.T.T - chủ một doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu khác ở Cần Thơ - dẫn chứng ngày 16/11 vừa qua, một thương nhân đầu mối chiết khấu cho đại lý lấy hàng tại kho trung tâm ở Cần Thơ chỉ 150 đồng/lít xăng và 600 đồng/lít dầu. Trong khi kho trung chuyển tại các tỉnh khác giá chiết khấu chỉ còn 10 đồng/lít xăng và 450 đồng/lít dầu. Hay ngày 13/11, tại tổng kho chiết khấu 200 đồng/lít xăng, 500 đồng/lít dầu, tại Sóc Trăng chiết khấu 50 đồng/lít xăng (hoặc dầu 0,05), 350 đồng/lít dầu 0,001.

“Với mức chiết khấu như trên, khi trừ chi phí, cửa hàng bán lẻ lỗ ngay từ lúc phát giá”, anh T. cho hay. Tại khu vực miền Tây, nguồn cung xăng dầu phụ thuộc khoảng 6-7 thương nhân đầu mối, giá bán và chiết khấu do các thương nhân này quyết định vào mỗi sáng.

Nghịch lý giá tăng

Một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho hay, thông thường kỳ điều hành giá kéo dài 7 ngày, nhưng khi giá biến động mạnh có thể điều chỉnh sớm hơn.

Thông thường, trong kỳ điều hành, khi giá thế giới tăng, thương nhân đầu mối sẽ giảm tỷ lệ chiết khấu, thậm chí giảm về 0 đồng để cửa hàng đi lấy của đầu mối khác, giữ lại hàng của mình. Lúc này, cửa hàng bán lẻ lỗ 6 ngày, chỉ lãi ở phần hàng tồn kho tại thời điểm tăng giá. Ngược lại, khi giá giảm, đại lý sẽ tăng chiết khấu để xả hàng. Đại lý có lãi trong 6 ngày và chỉ chịu lỗ phần tồn kho vào ngày giá giảm.

Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tính toán, mức chiết khấu phải từ 600-700 đồng/lít xăng trở lên mới đủ hòa vốn và có lãi.

Liên hệ câu chuyện đứt gãy nguồn cung cục bộ xảy ra tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang mới đây, ông N.V.L. (thương nhân phân phối xăng dầu tại Cần Thơ) cho rằng khi dự báo giá xăng dầu giảm, mức chiết khấu 800-900 đồng/lít. Lúc này, các đại lý không dám nhập hàng vì thời gian vận chuyển đường biển mất 1-2 ngày, hàng tới Phú Quốc chưa kịp bán hết đã đến kỳ giảm giá, lúc này hàng dư trong kho sẽ lỗ. Cũng vì điều này, các đại lý chỉ dám nhập vừa đủ số lượng bán trong ngày, nhưng đột ngột xảy ra việc người dân đổ xô đi mua, cầu vượt cung, lập tức đứt gãy nguồn cung.

Ngoài ra, theo các đại lý xăng dầu, khi chuyển sang dùng hoàn toàn xăng sinh học (E5, E10), thương nhân đầu mối nhập xăng về phải thêm khâu pha chế, khi thị trường biến động, khâu pha chế không kịp cũng dẫn đến thiếu hụt cục bộ.

Một vấn đề khác cũng khiến doanh nghiệp xăng dầu gặp khó, liên quan quy định doanh nghiệp phải dự trữ lưu thông tối thiểu 30 ngày, trong khi giá biến động theo ngày. Nếu hàng dự trữ được mua ở thời điểm giá cao, khi xuất kho giá đã giảm, doanh nghiệp đầu mối cũng lỗ, nên buộc phải giảm chiết khấu, đẩy thêm rủi ro cho cửa hàng bán lẻ.

Lực lượng chức năng Vĩnh Long lấy mẫu tại cơ sở kinh doanh xăng dầu để kiểm tra chất lượng.

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau cho biết, hiện hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh cơ bản được duy trì ổn định. Tuy nhiên, thực tế một số đại lý bán lẻ, đặc biệt cửa hàng nhỏ, sản lượng tiêu thụ thấp đang gặp khó về hiệu quả kinh doanh. Trong 10 tháng qua, Cà Mau có 16 cửa hàng bán lẻ xăng dầu dừng hoạt động, trả lại giấy phép. Điều này do chi phí vận chuyển xăng dầu tại địa bàn Cà Mau tương đối cao, trong khi mức chiết khấu thấp, thậm chí có thời điểm 0 đồng, không đủ bù chi phí.

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau cũng cho rằng mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh được hình thành từ lâu, khi việc đi lại vẫn chủ yếu dựa vào đường sông, nên cây xăng thường nằm dọc sông, kênh, rạch và khu vực cửa biển. Tuy nhiên, những năm gần đây đường bộ được đầu tư nhiều, người dân cũng chuyển dần phương tiện sang đường bộ, nên hệ thống cây xăng cũng phải điều chỉnh vị trí đặt. Ngoài ra, yêu cầu duy trì điều kiện kinh doanh, phòng chữa cháy... cũng tạo thêm áp lực, nhất là đối với các cơ sở quy mô nhỏ.

(còn nữa)