Rời bản làng đi làm công nhân, vợ chồng vùng cao đổi đời với thu nhập hơn 30 triệu/tháng

Hơn một tháng trước, anh Vừ A Thánh (dân tộc Mông, Sơn La) cùng vợ quyết định rời quê nhà xuống Quảng Ninh làm công nhân xây dựng cho VinCons để tìm kiếm thu nhập cao và ổn định. Trước đây, nguồn thu duy nhất của gia đình phụ thuộc vào mùa vụ ngô bấp bênh với khoảng 70–90 triệu đồng/năm, kết hợp với đồng lương phụ hồ lúc có lúc không của anh Thánh. Để có cơ hội thay đổi cuộc sống, hai vợ chồng chấp nhận gửi lại hai con nhỏ cho ông bà chăm sóc.

Công nhân tất bật làm việc tại các công trình xây dựng. Ảnh: Gia Khiêm

Tại môi trường mới, anh Thánh không chỉ được đào tạo nghề bài bản để nhanh chóng thạo việc mà còn được hưởng chế độ bảo hiểm và lịch làm việc quy củ.

"Ở quê, đến mùa vụ thì phải làm liên tục, có khi rất vất vả mới kiếm được tiền mà thu nhập vẫn không ổn định, lại không có bảo hiểm. Còn ở đây, tôi có công việc đều đặn và yên tâm làm việc hơn. Điều khiến tôi vui nhất là thu nhập của cả hai vợ chồng hiện khoảng 30 triệu đồng/tháng. Công ty trả lương hai lần mỗi tháng nên chúng tôi cũng chủ động hơn trong chi tiêu, tiết kiệm được một khoản để gửi về quê lo cho hai con nhỏ” – anh Thánh vui mừng.

Trước mắt, anh mong hai vợ chồng cố gắng làm việc, có thu nhập ổn định để chăm lo cho các con và gia đình ở quê. Anh cũng muốn học hỏi thêm nghề nghiệp để làm việc ngày càng tốt hơn.

Chị Bùi Thị Dương cho biết, hai vợ chồng cùng làm việc và chăm chỉ đăng ký thêm ca đêm, tổng thu nhập của cả hai đã vượt mốc 30 triệu đồng/tháng. Ảnh: Gia Khiêm

Từng có 5 năm làm việc tại một công ty linh kiện điện tử ở Đông Anh (Hà Nội) với thu nhập 10 - 12 triệu đồng/tháng (chưa trừ sinh hoạt phí), chị Bùi Thị Dương (dân tộc Mường, quê Thanh Hóa) sau đó đã nghỉ việc để chuyển sang kinh doanh tự do. Thế nhưng, công việc bấp bênh khiến cuộc sống gia đình luôn rơi vào cảnh lo toan.

Bước ngoặt đến khi một doanh nghiệp xây dựng thông báo tuyển dụng lao động cho dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội). Hai vợ chồng chị Dương quyết định gửi hai con nhỏ lại quê nhà cho ông bà chăm sóc, cùng nhau dắt díu xuống công trường tìm kiếm cơ hội mới ổn định hơn.

"Khi mới vào dự án, tôi được phân công làm công nhân phụ trợ, chuyên quét dọn, vệ sinh và giải phóng mặt bằng, chung tổ với chồng. Dù là lần đầu làm công việc này, nhưng nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh chị đi trước, tôi đã bắt nhịp hoàn toàn ngay trong tuần đầu tiên. Làm ngoài trời tuy có chút nắng gió hơn ngồi xưởng điện tử, nhưng đổi lại đầu óc rất thoải mái, không bị áp lực "chạy sản lượng" hay tăng ca căng thẳng. Tôi rất ấn tượng với quy mô lớn nhưng quy trình vận hành lại cực kỳ chuyên nghiệp, quy củ" - chị Dương chia sẻ.

Các doanh nghiệp xây dựng lớn đang mở ra cơ hội đổi đời cho lao động vùng cao nhờ môi trường quy củ, đãi ngộ tốt và thu nhập ổn định. Ảnh: Gia Khiêm

Niềm vui lớn nhất của chị Dương hiện tại là mức thu nhập dành cho lao động phổ thông tại đây rất cao. Nhờ hai vợ chồng cùng làm việc và chăm chỉ đăng ký thêm ca đêm, tổng thu nhập của cả hai đã vượt mốc 30 triệu đồng/tháng. Không chỉ vậy, công ty còn hỗ trợ toàn bộ ba bữa ăn mỗi ngày và bố trí chỗ ở tại ký túc xá. Để thuận tiện hơn cho sinh hoạt, anh chị linh hoạt kết hợp giữa ở ký túc xá và thuê trọ bên ngoài.

Chị Dương bộc bạch thêm: "Với mức thu nhập này, cuộc sống của hai vợ chồng khá thoải mái và có tiền dư dả gửi về quê nuôi con. Đây là quyết định hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với một lao động không có tay nghề như tôi. Thời gian tới, tôi mong muốn được gắn bó lâu dài, phấn đấu lên vị trí tổ trưởng để nâng cao thu nhập. Tôi cũng luôn động viên chồng thi nâng bậc để có tay nghề vững vàng, làm việc bài bản và chuyên nghiệp hơn".

Thu nhập đến 50 triệu/tháng cho lao động vùng cao từ đại công trường

Cùng chung niềm vui ổn định cuộc sống là anh Nông Văn Chiến (24 tuổi, quê Lạng Sơn). Sau khi xuất ngũ, chàng trai trẻ từng đi làm thợ phụ siết bu-lông ngoài công trường với thu nhập bấp bênh từ 10 - 12 triệu đồng/tháng. Sau đó, anh rơi vào cảnh thất nghiệp suốt 3 tháng liền, phải về quê phụ giúp bố mẹ làm ruộng. Cơ duyên đến khi Chiến đọc được thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp trên mạng xã hội và rủ người anh họ cùng nộp hồ sơ xuống dự án.

Anh Nông Văn Chiến chia sẻ, từng rơi vào cảnh thất nghiệp suốt 3 tháng liền, phải về quê phụ giúp bố mẹ làm ruộng. Ảnh: Gia Khiêm

"Hiện tại tôi là thợ cơ khí bậc 3, chuyên phụ trách các công việc như dàn giáo, lắp sàn, hàn rỉ thang máy... Dù mới chân ướt chân ráo vào công ty, tôi đã được đào tạo quy trình kỹ thuật rất bài bản. Trong tuần đầu tiên, tôi được hướng dẫn chi tiết từ những việc phụ nhỏ nhất cho đến chuyên môn sâu hơn. Dù ban đầu chưa quen tay, nhưng nhờ sự đoàn kết, chỉ bảo nhiệt tình của anh tổ trưởng và anh em trong đội, tôi đã nhanh chóng bắt nhịp. Công việc không quá vất vả, ngày làm đúng 8 tiếng, giờ giấc rất rõ ràng và chuẩn chỉ" - anh Chiến hào hứng kể lại.

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện VinCons thẳng thắn chỉ ra một nghịch lý kéo dài nhiều năm qua của ngành xây dựng Việt Nam: trong khi các đại công trình ngày càng hoành tráng, lực lượng lao động trực tiếp lại chủ yếu là thời vụ với thu nhập bấp bênh.

Để thay đổi thực trạng này, doanh nghiệp đặt "con người" làm tài sản cốt lõi và thiết lập một hệ thống đãi ngộ toàn diện nhằm giải quyết triệt để khó khăn của lao động phổ thông.

Doanh nghiệp xây dựng mở ra mức lương hơn 30 triệu đồng/tháng cho công nhân và lên đến 50 triệu đồng đối với vị trí tiểu đội trưởng. Ảnh: Gia Khiêm

Bên cạnh mức lương cạnh tranh, công nhân tại đây được miễn phí hoàn toàn 100% tiền ở ký túc xá điều hòa, điện nước, nhu yếu phẩm và 3 bữa ăn mỗi ngày. Công ty cũng đảm bảo đầy đủ đồng phục, thiết bị bảo hộ đạt chuẩn và thực hiện nghiêm túc việc đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Đặc biệt, doanh nghiệp còn áp dụng cơ chế thưởng vượt sản lượng theo dự án và chú trọng đào tạo tay nghề cho người chưa có kinh nghiệm. Việc sát hạch nâng bậc, nâng lương được tổ chức định kỳ hàng tuần, tạo lộ trình thăng tiến rõ ràng cho những ai muốn gắn bó lâu dài.

“Hiện tại, mức thu nhập bình quân của công nhân tại các dự án rất ấn tượng: khối thi công xây dựng dao động từ 14 - 33 triệu đồng cho công nhân cơ hữu và lên tới 35 - 48 triệu đồng cho tiểu đội trưởng; trong khi khối thi công cơ điện ghi nhận mức 16 - 34 triệu đồng cho công nhân và 37,5 - 50 triệu đồng cho vị trí tiểu đội trưởng” - vị đại diện thông tin.