Theo Elon Musk, khoảng cách giữa thời điểm phải chi tiền đầu tư và thời điểm thu được lợi nhuận đang trở thành một thách thức lớn đối với toàn ngành.

Trong một cuộc trao đổi trên mạng xã hội X hôm Chủ nhật tuần trước, Elon Musk, CEO của xAI, cho rằng việc mở rộng năng lực tính toán phục vụ AI là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư khổng lồ. Đáng chú ý, ông dự báo tình trạng thiếu hụt tiền mặt trong năm tới có thể trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

Tỷ phú Elon Musk cho rằng việc mở rộng năng lực tính toán phục vụ AI là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư khổng lồ. Ảnh: WIRED

"Việc đưa một lượng năng lực tính toán lớn như vậy vào hoạt động, làm mát và bảo đảm hệ thống vận hành ổn định là điều cực kỳ khó khăn. Tình trạng thiếu hụt tiền mặt trong năm tới cũng sẽ rất khủng khiếp", Musk viết.

Cảnh báo này được đưa ra khi cuộc đua đầu tư vào hạ tầng AI ngày càng nóng lên, trong bối cảnh nhu cầu về chip xử lý, bộ nhớ và năng lực trung tâm dữ liệu tăng mạnh trên toàn cầu.

Elon Musk chỉ ra nghịch lý hàng trăm tỷ USD trong cuộc đua AI

Những nhận xét của Musk xuất phát từ phản hồi đối với một bài đăng trên X, trong đó một người dùng cho rằng cổ phiếu AI hiện đang bị định giá thấp đáng kể. Theo quan điểm này, đây có thể là cơ hội tốt để nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu trước khi giá tăng mạnh trong thời gian tới.

Người dùng nói trên lập luận rằng mặc dù giá các linh kiện quan trọng như GPU, bộ nhớ băng thông cao HBM và DRAM liên tục tăng do nguồn cung hạn chế, hoạt động nghiên cứu AI và phát triển các mô hình thế hệ mới vẫn không có dấu hiệu chậm lại.

Đáng chú ý, người này cho rằng cả nhu cầu sử dụng AI lẫn khả năng sinh lời từ hoạt động suy luận (inference) đều đang tăng nhanh. Biên lợi nhuận của mảng này thậm chí có thể đạt 70-85%, trong khi nhu cầu được dự báo tiếp tục tăng theo cấp số nhân.

Trong bài đăng, người dùng nhấn mạnh giá giao dịch GPU trên thị trường giao ngay liên tục đi lên, khiến các doanh nghiệp ngày càng khó bảo đảm nguồn cung năng lực tính toán. Nguồn cung HBM và DRAM được cho là đã gần như được đặt mua hết đến năm 2029, trong khi tình trạng khan hiếm chip và bộ nhớ có thể kéo dài đến tận những năm 2030.

Tốc độ phát triển của AI cũng là một yếu tố đáng chú ý. Theo nhận định trong bài đăng, năng lực tính toán dành cho việc huấn luyện các mô hình AI tiên tiến nhất đang tăng gấp đôi sau khoảng 5 tháng. Khả năng của các mô hình cũng được cải thiện với tốc độ nhanh hơn gấp đôi so với giai đoạn trước khi công nghệ suy luận trở thành trọng tâm phát triển.

Những yếu tố này được xem là cơ sở để lạc quan về triển vọng kinh doanh AI. Tuy nhiên, Musk không hoàn toàn đồng tình với cách nhìn nhận rằng nhu cầu tăng và biên lợi nhuận cao đồng nghĩa các doanh nghiệp sẽ dễ dàng thu được lợi nhuận từ khoản đầu tư khổng lồ.

Thay vào đó, ông tập trung vào một vấn đề ít được chú ý hơn: khoảng cách thời gian giữa lúc doanh nghiệp phải bỏ tiền xây dựng hạ tầng và thời điểm hạ tầng đó thực sự vận hành đủ ổn định để tạo ra doanh thu.

Hạ tầng AI ngốn tiền trước khi có thể tạo ra doanh thu

Theo Musk, xây dựng một trung tâm dữ liệu AI không đơn giản chỉ là mua GPU và lắp đặt máy chủ. Doanh nghiệp còn phải đầu tư vào hệ thống điện, làm mát, mạng lưới kết nối, cơ sở vật chất và đội ngũ kỹ thuật để bảo đảm toàn bộ hệ thống hoạt động ổn định.

Quá trình này tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Ngay cả khi đã thanh toán cho thiết bị, doanh nghiệp cũng chưa thể lập tức khai thác toàn bộ năng lực tính toán để cung cấp dịch vụ và thu tiền từ khách hàng.

Đây chính là điểm nghẽn mà Musk muốn nhấn mạnh. Các công ty AI phải chi trả trước những khoản đầu tư khổng lồ, trong khi doanh thu chỉ xuất hiện sau khi trung tâm dữ liệu được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra và đưa vào vận hành đáng tin cậy.

Nếu tiến độ triển khai bị chậm trễ, doanh nghiệp sẽ phải tiếp tục duy trì lượng vốn lớn trong thời gian dài hơn dự kiến. Điều đó làm gia tăng nhu cầu vốn lưu động, ngay cả khi triển vọng kinh doanh dài hạn vẫn rất tích cực.

Musk cảnh báo rằng chỉ cần toàn ngành cùng gặp phải tình trạng chậm trễ vài tháng giữa thời điểm thanh toán cho năng lực tính toán và thời điểm hệ thống đủ ổn định để tạo doanh thu, số tiền bổ sung cần thiết để duy trì hoạt động cũng có thể lên tới hàng trăm tỷ USD.

"Ngay cả khi toàn ngành chỉ cộng dồn những sự chậm trễ kéo dài vài tháng giữa thời điểm thanh toán cho năng lực tính toán và thời điểm đưa chúng vào trạng thái đủ tin cậy để tạo doanh thu, các doanh nghiệp cũng sẽ cần thêm hàng trăm tỷ USD chỉ để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động. Vậy số tiền đó sẽ đến từ đâu?", Musk đặt câu hỏi.

Đây là cảnh báo đáng chú ý bởi nó cho thấy rủi ro của cuộc đua AI không chỉ nằm ở khả năng thiếu chip, thiếu điện hay thiếu trung tâm dữ liệu, mà còn nằm ở khả năng duy trì dòng tiền trong suốt quá trình xây dựng hạ tầng.

Cuộc đua AI có thể đối mặt áp lực tài chính chưa từng có

Trong những năm gần đây, các tập đoàn công nghệ lớn liên tục công bố kế hoạch đầu tư hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ USD vào hạ tầng AI. GPU, bộ nhớ tốc độ cao và trung tâm dữ liệu trở thành những nguồn lực chiến lược, quyết định khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, quy mô đầu tư ngày càng lớn cũng đồng nghĩa với áp lực tài chính ngày càng nặng nề. Các doanh nghiệp phải huy động vốn, đặt mua thiết bị và xây dựng cơ sở hạ tầng từ rất sớm, trong khi khả năng khai thác thương mại phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện của toàn bộ hệ thống.

Ngay cả những công ty có nguồn lực tài chính mạnh cũng không thể bỏ qua bài toán này. Nếu chi phí đầu tư tăng nhanh hơn tốc độ tạo doanh thu, dòng tiền có thể chịu áp lực đáng kể. Tình trạng đó càng trở nên nghiêm trọng nếu nhiều dự án cùng chậm tiến độ hoặc nhu cầu vốn lưu động tăng vượt dự kiến.

Cảnh báo của Elon Musk cũng đặt ra một câu hỏi lớn đối với giới đầu tư: liệu sự bùng nổ của AI có thể chuyển hóa thành lợi nhuận đủ nhanh để bù đắp quy mô vốn khổng lồ mà ngành công nghiệp này đang bỏ ra?

Dù nhu cầu AI tiếp tục tăng trưởng mạnh và triển vọng kinh doanh dài hạn vẫn được đánh giá tích cực, điều đó không đồng nghĩa mọi khoản đầu tư đều có thể nhanh chóng sinh lời. Khả năng tiếp cận nguồn vốn, tiến độ triển khai hạ tầng và hiệu quả khai thác năng lực tính toán sẽ quyết định doanh nghiệp nào có thể trụ vững trong cuộc đua.