Giá dầu thế giới

Dù giảm vào phiên cuối tuần nhưng tính chung cả tuần giá dầu Brent vẫn tăng khoảng 3%, trong khi giá dầu WTI giảm 0,9%.

Ông Mark Schaefer, Giám đốc Công ty môi giới Liquidity Energy, nhận định các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và tàu chở dầu tại Trung Đông đã khiến nguy cơ gián đoạn nguồn cung một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của thị trường.

Trong những tuần gần đây, giá dầu chịu sức ép giảm khi giới đầu tư phần nào yên tâm trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump không gia tăng hành động quân sự nhằm vào Iran. Tuy nhiên, Iran vẫn tiếp tục tấn công các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, gây gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu. Lực lượng Houthi tại Yemen cũng liên tiếp nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ả Rập Xê Út.

Giá dầu cuối tuần đi xuống. (Ảnh: Whichcar)

Ông Sim Moh Siong, chuyên gia phân tích tại OCBC, nhận định xuất khẩu dầu từ Vùng Vịnh phục hồi và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt có thể khiến giá dầu giảm trong năm 2027.

Dù vậy, lượng dầu tồn kho sụt giảm, nguy cơ gián đoạn vận tải biển kéo dài và tiến độ khôi phục hoạt động của các nhà máy lọc dầu chậm chạp vẫn khiến thị trường dễ bị tổn thương trước những cú sốc nguồn cung.

Tại Ả Rập Xê Út, nhà máy lọc dầu Jazan thuộc tập đoàn Saudi Aramco phải tạm dừng một số hoạt động sau khi bị vật thể bay tấn công, khiến một công nhân thiệt mạng. Đây là nhà máy lọc dầu lớn nhất và cũng là đầu mối xuất khẩu dầu thô quan trọng của quốc gia này.

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 26/11/2026. (Nguồn: Bộ Công Thương).

Ở một diễn biến khác, theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, OPEC+ nhiều khả năng sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu ít nhất trong quý I/2027 tại cuộc họp ngày 29/11.

Những diễn biến trên cho thấy thị trường dầu mỏ tiếp tục chịu tác động từ cả chính sách sản lượng của OPEC+ và bất ổn địa chính trị tại Trung Đông. Trong ngắn hạn, nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn là yếu tố hỗ trợ giá dầu, dù triển vọng nguồn cung toàn cầu còn phụ thuộc vào tình hình thực tế tại khu vực.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 26/11, giá xăng E5 RON92 giảm 185 đồng/lít, không cao hơn 18.391 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 44 đồng/lít, không cao hơn 19.056 đồng/lít. Dầu diesel giảm 1.382 đồng/lít, không cao hơn 24.965 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.101 đồng/kg, không cao hơn 17.570 đồng/kg.

Đây là lần thứ năm liên tiếp giá xăng dầu cùng giảm và lần thứ sáu liên tiếp giá xăng giảm từ đầu tháng 11 đến nay.