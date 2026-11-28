Giá vàng thế giới phục hồi mạnh trong phiên giao dịch ngày 28/11, vượt mốc 3.600 USD/ounce chủ yếu nhờ hoạt động mua vào khi giá giảm, nhu cầu vàng vật chất tại Trung Quốc cải thiện và đồng USD suy yếu trong một số thời điểm.

Bên cạnh đó, tâm lý tích cực hơn trên thị trường chứng khoán toàn cầu góp phần giảm áp lực bán tháo đối với kim loại quý, tạo điều kiện cho giá vàng phục hồi sau đợt giảm sâu.

Tuy nhiên, triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn là yếu tố chi phối diễn biến giá vàng. Các số liệu lạm phát cao hơn dự kiến củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Thị trường hiện đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8-9/12 lên khoảng 96%.

Theo chuyên gia, đợt bán tháo mạnh vừa qua đang có dấu hiệu suy yếu khi các vị thế mua đầu cơ đã giảm đáng kể. Diễn biến này có thể tạo điều kiện cho hoạt động mua bù bán khống, qua đó thúc đẩy giá vàng phục hồi trong ngắn hạn.

Giá vàng thế giới hôm nay đảo chiều tăng mạnh.

Dù vậy, để duy trì đà tăng bền vững, giá vàng cần được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu, lợi suất thực giảm, lạm phát hạ nhiệt và thị trường chứng khoán ổn định trở lại.

Nhìn chung, giới chuyên gia nhận định giá vàng vẫn có cơ hội phục hồi trong ngắn hạn. Tuy nhiên, khả năng hình thành xu hướng tăng bền vững sẽ phụ thuộc chủ yếu vào diễn biến đồng USD, lợi suất thực, lạm phát và quyết định lãi suất của Fed.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 28/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC hiện niêm yết ở mức 130,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.653 USD/ounce, tăng 86 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com nhận định sự ổn định của giá vàng là tín hiệu đáng khích lệ, dù chưa đủ cơ sở để khẳng định áp lực bán đã chấm dứt.

Biến động giá vàng thế giới những ngày qua. (Nguồn: goldprice.org).

Diễn biến của đồng USD tiếp tục là yếu tố then chốt đối với triển vọng giá vàng. Đáng chú ý, mặc dù tăng trưởng GDP quý III của Mỹ đạt 4,3%, vượt xa mức dự báo 3,5% nhưng đồng USD vẫn không thể tăng cao hơn.

Điều này cho thấy phần lớn kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể đã được phản ánh vào giá. Đồng USD có khả năng đảo chiều trong ngắn hạn, qua đó tạo lực hỗ trợ cho kim loại quý.

Giá vàng có thể tiếp tục giằng co trong những phiên giao dịch cuối tuần. Tâm điểm chú ý của thị trường tuần tới là báo cáo việc làm của Mỹ, dự kiến công bố ngày 4/12.

Nếu số liệu việc làm phù hợp hoặc vượt kỳ vọng, khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 1 sẽ cao hơn, gây thêm sức ép lên giá vàng. Ngược lại, dữ liệu yếu hơn dự báo có thể tạo động lực cho đà phục hồi.