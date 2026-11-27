Tỷ phú Elon Musk. Ảnh Flickr

Thông báo về chương trình tặng cổ phiếu với tổng trị giá ước tính khoảng 18 tỷ USD được ông Elon Musk đưa ra ngày 26/11, chỉ vài giờ sau khi SpaceX chính thức nhận được sự chấp thuận từ chính phủ Mỹ để triển khai mạng lưới 1 triệu vệ tinh phục vụ các trung tâm dữ liệu ngoài không gian.

Trước đó, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cho biết cơ quan này đã phê duyệt đề xuất chòm sao vệ tinh của SpaceX nhằm đáp ứng nhu cầu tính toán AI đang tăng trưởng bùng nổ.

Tuy nhiên, quyết định này ngay lập tức vấp phải sự phản đối từ giới khoa học. Hiệp hội Thiên văn học Mỹ bày tỏ sự “chán nản và thất vọng” trước phán quyết của FCC, đồng thời cảnh báo rằng hệ thống vệ tinh khổng lồ này sẽ “làm suy giảm nghiêm trọng hàng thập kỷ đầu tư của liên bang vào các cơ sở thiên văn học”, cũng như cản trở khả năng nghiên cứu và chiêm ngưỡng bầu trời đêm của cả giới chuyên môn lẫn công chúng.

Chia sẻ ngắn gọn trên mạng xã hội X, ông Elon Musk cho biết mỗi trẻ em Mỹ sẽ nhận được hai cổ phiếu SpaceX: một từ quỹ của công ty và một từ tài sản cá nhân của ông.

Trong một bài đăng khác, vị tỷ phú tiết lộ phần cổ phiếu do SpaceX phát hành sẽ được chuyển giao ngay trong tháng tới. “Còn phần cổ phiếu trực tiếp từ cá nhân tôi sẽ được chuyển giao khi thời hạn hạn chế chuyển nhượng kết thúc vào tháng 6 năm sau”, ông Musk nói thêm.

SpaceX mới đây cũng tuyên bố sẽ đóng góp một cổ phiếu phổ thông loại A mới phát hành cho mỗi "Tài khoản Trump" đang hoạt động, và ông Musk sẽ đối ứng số lượng cổ phiếu tương đương từ túi tiền riêng.

"Tài khoản Trump" là chương trình được thiết kế nhằm giúp công dân Mỹ dưới 18 tuổi sớm tiếp cận thị trường chứng khoán và tích lũy tài sản từ nhỏ. Theo số liệu từ Nhà Trắng hồi tháng 10, gần 70 triệu tài khoản dạng này đã được mở. Với mức giá đóng cửa của cổ phiếu SpaceX hôm 25/11 là 127,44 USD/cổ phiếu, tổng giá trị cam kết của ông Musk và SpaceX lên tới gần 18 tỷ USD.

Với khối tài sản ròng ước tính khoảng 824 tỷ USD, ông Elon Musk nắm giữ khoảng 6,42 tỷ cổ phiếu SpaceX tính đến tháng 6 vừa qua. Hồi tháng trước, ông từng hé lộ ý định tặng một cổ phiếu SpaceX cho mỗi đứa trẻ tại Mỹ vào năm tới và khẳng định đây mới chỉ là bước khởi đầu.

"Việc trao trực tiếp cổ phần – thứ đại diện cho quyền lợi trong nền kinh tế tương lai – cho người dân chính là con đường đúng đắn", ông Musk nhấn mạnh. Phần lớn các hoạt động từ thiện trước đây của ông đều được thực hiện thông qua Quỹ Musk Foundation, tổ chức được cho là đang nắm giữ khối tài sản hơn 14 tỷ USD.

Trước ông Musk, vào tháng 10, Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell cùng chồng cũng đã cam kết tặng một cổ phiếu SpaceX thuộc sở hữu cá nhân cho mỗi em nhỏ trong nhóm hơn 2 triệu trẻ em tham gia sáng kiến "Tài khoản Trump".