Kê hoa cao cả mét vẫn không thoát lũ

Chiều tối 28/11, tại làng hoa Nghĩa Hiệp, xã Vệ Giang, người dân tất bật tìm cách cứu những chậu cúc đang trong giai đoạn chăm sóc phục vụ thị trường Tết, trong cảnh nước lũ từ sông Vệ vẫn không ngừng dâng cao.

Lúc 14h ngày 28/11, mực nước sông Vệ đạt 5,4 m, vượt báo động 3 khoảng 0,9 m.

Dọc các khu vực trồng hoa ven sông Vệ, hàng chục nghìn chậu cúc bị ngập sâu, nhiều chậu chỉ còn nhô phần miệng lên khỏi mặt nước, dù đã được kê lên cao từ trước.

Ông Phạm Văn Ngọt (trú xã Vệ Giang) cho biết, trước khi lũ về gia đình đã chủ động kê 1.200 chậu cúc lên cao khoảng 1 m so với mặt đất. Tuy nhiên, nước từ sông tràn vào quá nhanh, vượt ngoài dự liệu của gia đình.

Những chậu hoa bị nước lũ dâng tới nửa thân.

Người dân Nghĩa Hiệp tất bật chạy lũ, tìm cách di chuyển hoa đến nơi cao ráo.

“Cứu được gì thì cứu, nếu nước lũ tiếp tục dâng cao thì bỏ chứ biết làm sao. Tốc độ nước dâng trong đợt lũ lần này giống như trận lũ lịch sử năm 2013”, ông Ngọt nói.

Bà Trần Thị Luyến - chủ một vườn cúc - đứng ngồi không yên khi nhìn 1.500 chậu cỡ lớn của gia đình bị nước bao vây. Một số chậu đã bị dòng nước xô ngã, nhiều chậu khác ngập gần đến nửa thân. Sau nhiều tháng bỏ công chăm sóc, nguy cơ mất trắng cả vụ hoa Tết đang hiện hữu.

Nước từ sông Vệ tràn vào quá nhanh, vượt ngoài dự liệu của gia đình ông Ngọt.

Bà Luyến cho biết, những ngày qua người trồng hoa trong làng thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, chủ động kê cao các chậu cúc để hạn chế thiệt hại. Tuy nhiên, nước lũ dâng quá cao khiến những phương án chuẩn bị trước đó không còn phát huy hiệu quả.

“Không chỉ tôi mà cả làng đều đã chuẩn bị rồi, nhưng nước lên cao quá, giờ đành chịu. Nước ngâm vài ngày là coi như mất trắng”, bà Luyến lo lắng.

Những chậu hoa cúc Tết ở Nghĩa Hiệp giờ phụ thuộc vào nước lũ sông Vệ.

Càng đi sâu vào làng hoa Nghĩa Hiệp, cảnh người dân chạy lũ cứu hoa càng hiện rõ. Từ những chiếc xe rùa, ghế ngồi đến các khúc gỗ, gạch đá đều được tận dụng để kê cao từng chậu cúc. Thậm chí, có hộ dân còn tận dụng cả phần mộ người đã khuất để đặt những chậu hoa tránh nước lũ.

Trong khi hàng chục nghìn chậu cúc đã bị ngập, hàng trăm nghìn chậu khác vẫn đứng trước nguy cơ bị nhấn chìm nếu nước sông Vệ tiếp tục dâng cao.

Canh bạc với nước lũ trước vụ hoa Tết

Với người trồng hoa Nghĩa Hiệp, điều đáng lo ngại lúc này là thời gian những chậu cúc bị ngâm trong nước. Nước rút càng chậm, nguy cơ thiệt hại càng lớn.

Hàng nghìn chậu cúc chìm trong biển nước.

Theo kinh nghiệm của người dân, nếu nước lũ chỉ ngâm khoảng 1-2 ngày rồi rút, một số chậu cúc vẫn có khả năng phục hồi và cứu được. Tuy nhiên, nếu bị ngâm nước nhiều ngày, sau khi lũ rút trời chuyển nắng, cây có thể héo rũ, thối rễ và chết dần, gần như không còn khả năng cứu chữa. Trong khi tình hình thời tiết vẫn còn phức tạp.

Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi dự báo lũ trên sông Vệ và sông Trà Câu sẽ tiếp tục dao động trên mức báo động 3. Mưa lớn tại khu vực phía đông và vùng núi của tỉnh có khả năng kéo dài đến sáng 30/11, lượng mưa có nơi trên 400 mm.

Người trồng hoa chỉ mong nước lũ sớm rút để giữ lại vụ hoa Tết.

Làng hoa Nghĩa Hiệp được xem là “thủ phủ” hoa cúc Tết ở miền Trung, mỗi năm cung ứng hàng trăm nghìn chậu hoa cho thị trường. Tuy nhiên, do nằm ven sông Vệ, vùng trồng hoa này thường xuyên đối mặt với ngập lụt mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Sau nhiều tháng dày công chăm sóc, những chậu cúc gửi gắm kỳ vọng vào một vụ hoa Tết bội thu nay đang đứng trước nguy cơ mất trắng.