Xung đột Trung Đông: Tàu chở dầu Việt Nam an toàn, dự báo tác động đến giá cước vận tải
Tàu chở dầu Việt Nam vẫn an toàn
Theo thông tin từ Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam, hiện nay, có 17 tàu chở dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp Việt Nam (trong đó có 8 tàu treo cờ Việt Nam) và 213 thuyền viên Việt Nam đang hoạt động tại khu vực Trung Đông.
Các tàu và thuyền viên Việt Nam vẫn trong tình trạng an toàn. Một số tàu vẫn đang hoạt động, một số tàu nằm neo chờ tại nhiều khu vực trong Trung Đông.
Tàu biển của VIMC. (Ảnh: VIMC)
Để đảm bảo hoạt động an toàn của tàu chở dầu, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã gửi Công hàm cho các nước UAE, Arab Saudi và một số nước lân cận đề nghị sẵn sàng hỗ trợ khi tàu và thuyền viên Việt Nam có nhu cầu về lương thực, nhu yếu phẩm.
Tính đến ngày 5/3, có 151 tàu dầu mang cờ quốc tịch Việt Nam với tuổi trung bình là 20,3 tuổi, tổng dung tích hơn 1,3 triệu GT và tổng tải trọng hơn 2,1 triệu tấn.
Trong số đó, có 6 tàu chở dầu thô mang cờ quốc tịch Việt Nam có trọng tải trung bình từ 100.000 DWT trở lên. Có 2 tàu vận tải nội địa từ các mỏ ngoài khơi về Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, các tàu dầu thô còn lại cho thuê định hạn tại nước ngoài.
Đội tàu chở dầu/sản phẩm dầu treo cờ nước ngoài thuộc sở hữu Việt Nam có 99 tàu. Trong đó, có 6 tàu vận tải dầu thô có trọng tải trung bình từ 100.000 DWT trở lên, các tàu đều cho thuê định hạn tại nước ngoài.
Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam cho biết, tại Nhà máy Lọc dầu Bình Sơn, nguồn dầu thô chủ yếu từ mỏ trong nước, sản phẩm dầu thô nhập khẩu khoảng 15% (từ nhiều thị trường), nên không bị tác động nhiều bởi chiến sự Trung Đông.
Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn có sản lượng dầu thô cung cấp chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài và 100% nhập tại Trung Đông. Bình quân mỗi tháng nhà máy tiếp nhận khoảng 4 chuyến tàu dầu thô. Tàu do Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn tự thuê từ nước ngoài (không sử dụng tàu của các doanh nghiệp trong nước). Sản lượng bình quân mỗi tháng là 1 - 1,1 triệu tấn/tháng.
Có thể tăng giá cước vận tải trên phạm vi toàn cầu
Theo Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam, trường hợp tàu dầu không hoạt động đến và đi được tại Trung Đông, nguồn dầu thô cung cấp cho Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.
Tuy nhiên, các nhà máy thường sẽ có dự trữ sản lượng cho thời gian hoạt động khoảng 30 - 40 ngày. Thời gian đó, các nhà máy sẽ phải nghiên cứu phương án chuyển hướng nhập khẩu sang hướng khác, nhưng có thể khoảng cách vận tải xa, chi phí giá thành lớn.
Dữ liệu từ Drewry - chuyên trang cung cấp thông tin về thị trường hàng hải, giá dịch vụ vận tải container tăng trung bình 5% so với tuần trước đó. Tuyến vận tải tăng cao nhất là Châu Á đi Tây Mỹ, tăng từ 7-10% (do tàu phải thay đổi hành trình), các tuyến tăng thấp nhất là châu Á đi châu Âu.
Hiện nay, tuyến container châu Á – châu Âu đang bị tác động trực tiếp khi tàu không đi qua được eo biển Hormuz. Các hãng tàu phải điều chỉnh tuyến, đi vòng qua Mũi Hảo Vọng, khiến thời gian vận tải kéo dài và chi phí bị đẩy lên cao. Tuy nhiên, vẫn có những tuyến vận tải không bị ảnh hưởng trực tiếp qua eo biểm Hormuz là các tuyến: Châu Á - Bắc Mỹ, Nội Á, châu Á - châu Úc, châu Âu - châu Mỹ.
Dù vậy, do đặc thù khai thác hàng hải theo mạng lưới liên thông toàn cầu, sự điều chỉnh một số tuyến vận tải có thể tạo ra tác động dây chuyền, làm giảm hiệu quả sử dụng đội tàu và kéo dài lịch trình, làm tăng chi phí vận tải và có thể làm tăng giá cước trên phạm vi toàn cầu.
Thông tin từ Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam, hiện hầu hết các hãng tàu lớn đã dừng khai thác các tuyến vận tải hàng hóa từ Việt Nam đi Trung Đông, không nhận đặt chỗ mới.
Ngoài ra, qua làm việc với một số hãng tàu container, hầu hết giá dịch vụ vận chuyển từ Việt Nam đi các nước chưa bị điều chỉnh. Tuy nhiên, một số hãng tàu có tuyến vận tải phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng đã thông báo thu thêm phụ thu chiến tranh với các tuyến vận tải bị ảnh hưởng.
Trước các biến động, Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam nhấn mạnh cơ quan quản lý vẫn đang cập nhật các thông tin về tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông để kịp thời đánh giá tác động và xây dựng phương án ứng phó phù hợp đối với hoạt động hàng hải.
Nguồn cung trong nước vẫn đủ đáp ứng đến hết tháng 3 và đang được bổ sung nên Việt Nam chưa phải dùng đến nguồn xăng dầu dự trữ quốc gia.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/03/2026 16:50 PM (GMT+7)