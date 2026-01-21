Ajax bỏ 2,5 triệu USD chiêu mộ thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc?

Li Hao được Ajax quan tâm

Li Hao sinh ngày 6/3/2004) tại Hà Nam, Trung Quốc. Hiện tại, người gác đền 21 tuổi được đánh giá là thủ môn trẻ triển vọng nhất của bóng đá Trung Quốc. Hiện tại, Li Hao thuộc biên chế CLB Qingdao West Coast ở Chinese Super League.

Li Hao là một trong những sản phẩm đáng chú ý của chương trình phát triển cầu thủ trẻ Trung Quốc, từng được lựa chọn sang Tây Ban Nha tập luyện tại học viện của Atlético Madrid khi còn là cầu thủ trẻ. Trước khi trở lại thi đấu trong nước, anh đã có thời gian gắn bó với đội trẻ và đội B của Atletico, cũng như thi đấu ngắn hạn cho Cornella (Tây Ban Nha).

Li Hao đang được Ajax theo đuổi. Ảnh: AFC.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Li Hao đã trở thành điểm tựa quan trọng trong khung gỗ của đội tuyển. Tính đến trước bán kết, anh giữ sạch lưới cả 4 trận, thực hiện 24 pha cứu thua - nhiều nhất giải. Những màn trình diễn chói sáng của Li Hao giúp U23 Trung Quốc chưa để thủng lưới bất cứ bàn nào. Những pha phản xạ nhanh nhạy và sự bình tĩnh dưới áp lực cao giúp anh liên tục hóa giải những cơ hội nguy hiểm từ đối thủ.

Trong trận tứ kết gặp U23 Uzbekistan, Li Hao thi đấu nổi bật với 8 pha cứu thua trong suốt 120 phút thi đấu. Sau đó, còn cản phá thành công một quả luân lưu giúp Trung Quốc giành chiến thắng 4-2 và tiến vào bán kết VCK U23 châu Á lần đầu tiên trong lịch sử.

Không chỉ có kỹ thuật tốt, Li Hao còn nổi bật với tinh thần thi đấu mạnh mẽ và tính cách điềm tĩnh. Truyền thông Trung Quốc thậm chí gọi anh là “Vạn Lý Trường Thành di động”. Li Hao cao 1m87, được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 350.000 euro.

Theo một số nguồn tin, Li hao đang nhận được sự quan tâm của Ajax Amsterdam. Được biết, đại gia của bóng đá Hà Lan sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán số tiền 2,5 triệu USD để có được chữ ký của thủ môn sinh năm 2004. Nhiều khả năng, thương vụ sẽ được hoàn tất trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.

Tối nay (20/1), Li Hao và các đồng đội sẽ chạm trán U23 Việt Nam ở bán kết VCK U23 châu Á 2026.