Vì sao giá dầu đột nhiên giảm mạnh sau khi tăng vọt do căng thẳng ở Trung Đông?

Tờ The Guardian cho hay, 24 giờ qua được xem là giai đoạn đầy biến động trên các thị trường toàn cầu, đặc biệt là dầu thô do ảnh hưởng từ căng thẳng ở Trung Đông.

Trong phiên giao dịch ngày 9/3 (theo giờ Mỹ), giá dầu thô WTI có thời điểm vượt ngưỡng 100 USD/thùng, lần đầu tiên kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022. Giá dầu Brent, chuẩn mực quốc tế của thị trường dầu thô cũng có giai đoạn vọt lên trên 100 USD/thùng. Đà tăng này kích hoạt làn sóng bán tháo mạnh trên các thị trường chứng khoán lớn tại châu Á và châu Âu. Phố Wall cũng mở cửa trong trạng thái chịu nhiều áp lực.

Thị trường dầu mỏ chịu nhiều áp lực do căng thẳng ở Trung Đông (Ảnh minh họa: KT)

Cũng trong ngày 9/3, khi được hỏi liệu chiến sự có thể kết thúc trong vài ngày hay vài tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với báo chí: “Tôi nghĩ là sớm thôi. Rất sớm". Ngay lập tức, giá dầu Brent, sau khi leo lên mức cao tới 119,5 USD/thùng ngày 9/3, đã giảm mạnh và chốt phiên ở mốc 98,96 USD/thùng.

Trên Phố Wall, chỉ số S&P 500 cũng thoát khỏi sắc đỏ để khép lại phiên giao dịch trong trạng thái tăng điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,4% vào cuối phiên, trong khi chỉ số Dow Jones tăng 97 điểm, tương đương khoảng 0,2%. Chỉ số Nasdaq ghi nhận mức tăng mạnh hơn, khoảng 1%. Diễn biến này đánh dấu thị trường phục hồi so với đầu phiên giao dịch, khi từng lao dốc mạnh.

G7 sớm tung nguồn cung dầu khẩn cấp?

Theo tờ Washington Post, giá dầu đã tăng lên gần 120 USD/thùng trước khi giảm trở lại, ngoài việc ông Trump đưa ra những tín về kết thúc chiến sự ở Iran thì Nhóm G7 cũng đang cân nhắc việc tung ra nguồn cung dầu khẩn cấp.

Giá dầu đã đạt mức cao chưa từng thấy kể từ sau cuộc chiến Ukraine - Nga năm 2022 trong phiên giao dịch 9/3 trước khi giảm trở lại vào thời điểm thị trường đóng cửa, khi Tổng thống Donald Trump đưa ra những tín hiệu trái chiều về kế hoạch của ông đối với Iran.

Cuối tuần trước, ông Trump viết trên mạng xã hội rằng giá dầu tăng vọt là "cái giá nhỏ phải trả" cho những thắng lợi trên chiến trường Iran, nhưng lại có quan điểm khác tại cuộc họp báo tối 9/3. "Đây chỉ là một cuộc can thiệp cần thiết. Chúng ta cũng đang tiến rất gần đến việc kết thúc cuộc xung đột này", ông Trump nói, song từ chối cho biết cụ thể là khi nào.

Vài giờ sau, ông viết trên mạng xã hội rằng Iran sẽ bị “Hoa Kỳ tấn công mạnh gấp 20 lần so với những lần tấn công trước đây” nếu nước này có bất kỳ hành động nào nhằm ngăn chặn việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển một phần năm nguồn cung dầu mỏ của thế giới, đã bị đóng cửa trong một tuần qua, khiến các tàu chở dầu, khí đốt tự nhiên và các hàng hóa khác bị ùn tắc do mối đe dọa tấn công của Iran vào các tàu chở dầu và các tàu khác.

Các nhà lãnh đạo của Nhóm G7 đã họp hôm 9/3 và quyết định không sử dụng đến kho dự trữ dầu khẩn cấp của họ, nhưng báo hiệu rằng họ có thể sớm tung lượng dầu thô đó để ổn định thị trường.

Các nhà lãnh đạo thế giới vẫn lo ngại giá dầu sẽ tiếp tục tăng. Việc tăng giá hơn nữa có thể gây ra lạm phát trên diện rộng. Những rủi ro kinh tế đáng kể vẫn còn tồn tại chừng nào nguồn cung dầu từ các quốc gia vùng Vịnh vẫn bị gián đoạn.

Mặc dù phần lớn dầu mỏ vận chuyển qua eo biển Hormuz đến châu Á, và đây là một mặt hàng được bán trên thị trường toàn cầu. Nếu xung đột ở Iran kéo dài, ngay cả việc sử dụng đến trữ lượng dầu mỏ cũng chỉ mang lại sự cứu trợ tạm thời.