So găng giá trị đội hình U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam nhỉnh hơn U23 Trung Quốc về thành tích đối đầu

Sau lượt trận Tứ kết tối ngày 17/1, U23 Việt Nam đã xác định được đối thủ ở vòng bán kết ở VCK U23 châu Á 2026 là U23 Trung Quốc.

Trong trận đấu với U23 Uzbekistan ở vòng Tứ kết, thủ môn Li Hao trở thành người hùng của U23 Trung Quốc khi giúp đội nhà có được trận hòa 0-0 sau 120 phút thi đấu. Ở loạt sút luân lưu cân não, Li Hao tiếp tục gây ấn tượng khi giúp U23 Trung Quốc thắng với tỷ số 4-2 để giành vé vào bán kết gặp U23 Việt Nam.

Trước khi đối đầu ở bán kết U23 châu Á 2026, thống kê cho thấy, U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đã đối đầu nhau 4 lần trong quá khứ. Kết quả nghiêng về phía đội bóng Đông Nam Á, khi U23 Việt Nam giành 2 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua 1 lần.

U23 Việt Nam đang có thành tích toàn thắng tại VCK U23 châu Á 2026 - Ảnh VFF

Một trong những chiến thắng đáng chú ý nhất của U23 Việt Nam trước đối thủ này diễn ra tại giải giao hữu Panda Cup vào năm 2025, nơi đội bóng áo đỏ giành thắng lợi tối thiểu. Trước đó, U23 Việt Nam cũng từng đánh bại U23 Trung Quốc với tỷ số 2-0 trong một trận đấu giao hữu khác.

Ở chiều ngược lại, chiến thắng duy nhất của U23 Trung Quốc trước U23 Việt Nam đến trong một trận giao hữu tổ chức trên sân nhà, nơi đội bóng trẻ của họ tận dụng tốt lợi thế địa điểm thi đấu và giành thắng lợi sát nút.

Trước trận bán kết VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đang sở hữu phong độ rất cao với chuỗi trận bất bại kéo dài lên tới con số 15, cùng sự ổn định trong cách vận hành chiến thuật dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik.

Bên kia chiến tuyến, U23 Trung Quốc gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng phòng ngự chắc chắn và tinh thần thi đấu kỷ luật. Điều đặc biệt là U23 Trung Quốc vẫn đang chưa nhận bất kỳ bàn thua nào tại VCK U23 châu Á 2026, mặc dù đã phải đối đầu với những đối thủ mạnh như U23 Uzbekistan và U23 Úc.

Giá trị đội hình U23 Việt Nam kém xa U23 Trung Quốc

Sở hữu thành tích đối đầu nhỉnh hơn đối thủ, tuy nhiên trước trận bán kết U23 châu Á 2026 sắp tới, giá trị đội hình U23 Việt Nam hiện kém xa giá trị đội hình của U23 Trung Quốc.

Thống kê của Transfermarkt cho thấy, tổng giá trị đội hình của U23 Việt Nam ở giải đấu này ở mức 3,13 triệu euro. Trong khi đó, tổng giá trị đội hình của U23 Trung Quốc lên tới 8,5 triệu euro.

Trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và tiền vệ Khuất Văn Khang là hai cầu thủ được định giá cao nhất là 300.000 euro. Đứng phía sau là tiền vệ Nguyễn Thái Sơn với mức định giá 250.000 euro, có 3 cầu thủ được định giá 200.000 euro gồm tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng, tiền vệ Lê Viktor và thủ môn Trần Trung Kiên, 3 cầu thủ được định giá 150.000 euro gồm hậu vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Lê Văn Thuận và tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc.

U23 Trung Quốc sở hữu đội hình có giá trị vượt trội so với U23 Việt Nam - Ảnh AFC

Cùng với đó, đội hình U23 Việt Nam có 5 cầu thủ được định giá 150.000 euro và 3 cầu thủ được định giá 100.000 euro, 3 cầu thủ được định giá 75.000 euro, 1 cầu thủ được định giá 50.000 euro, cầu thủ được định giá thấp nhất là Lê Văn Hà với 25.000 euro, trong khi thủ môn Phạm Đình Hải không được định giá.

Trong khi đó, tiền đạo Yudong Wang là cầu thủ đắt giá nhất đội hình U23 Trung Quốc với định giá 1,5 triệu euro, đứng sau là hậu vệ Hetao Hu với định giá 700.000 euro. U23 Trung Quốc cũng có 2 cầu thủ được định giá ở mức 500.000 euro gồm Haofan Liu và Yuwang Xiang. Những cầu thủ được định giá thấp nhất của U23 Trung Quốc là tiền vệ trung tâm Shengxin Bao và thủ môn Yi Luan với mức 75.000 euro.

Là người hùng giúp U23 Trung Quốc giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026, thủ môn Hao Li được định giá ở mức 350.000 euro, cùng đồng đội Aihui Zhang.

Theo lịch thi đấu, các trận bán kết U23 châu Á 2026 đều diễn ra vào ngày 20/1 giờ Hà Nội. U23 Hàn Quốc đấu U23 Nhật Bản lúc 18h30, còn U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc lúc 22h30.

U23 Nhật Bản và U23 Việt Nam đang giữ thành tích toàn thắng từ đầu giải. Hàng công ghi bàn tốt nhất thuộc về U23 Nhật Bản, với 11 bàn, xếp sau là U23 Việt Nam (8) và U23 Hàn Quốc (6). Trong khi đó, U23 Trung Quốc vào bán kết với một bàn, khi thắng U23 Australia 1-0 tại vòng bảng. Tuy nhiên, họ lại sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất khi chưa thủng lưới, xếp trên U23 Nhật Bản (1), U23 Việt Nam (3) và U23 Hàn Quốc (5).

Giá trị đội bóng của Transfermarkt đưa ra là tổng giá trị thị trường của tất cả cầu thủ trong đội hình, được tính dựa trên nhiều yếu tố như tuổi tác, tài năng, phong độ, vị thế giải đấu, tiềm năng, tình trạng hợp đồng và các thương vụ chuyển nhượng thực tế tương đương. Nhiều người biết đến Transfermarkt qua những con số giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ trên khắp thế giới bằng cách sử dụng phương pháp "trí tuệ đám đông" với sự đóng góp từ các chuyên gia và người hâm mộ, sau đó được điều chỉnh định kỳ hai lần mỗi mùa giải và một số lần cập nhật giữa hai kỳ chính. Giá trị cầu thủ và giá trị đội bóng của Transfermarkt đưa ra được coi là “giá trị thị trường kỳ vọng”, không phải giá chuyển nhượng thực tế. Một trong những điều đặc biệt nhất về giá trị cầu thủ ở Transfermarkt là mức giá do người hâm mộ, hay chính xác hơn là những "user" của Transfermarkt đề xuất. Mỗi quốc gia sẽ có ít nhất 1 người phụ trách để duyệt, điều chỉnh số liệu mà các "user" này đưa lên, bao gồm cả thông tin chuyển nhượng, trận đấu… theo các tiêu chí của Transfermarkt, đảm bảo độ chính xác nhưng vẫn giữ tính cộng đồng và có sự kiểm soát từ đội ngũ trung tâm. Với cách thức này, chúng ta có thể hiểu vì sao có những đội bóng đang có thành tích tốt hơn nhưng tạm thời có giá trị đội hình thấp hơn trên Transfermarkt.