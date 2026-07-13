Tỷ phú UAE tặng 59 ôtô cho tuyển Ai Cập

Đại diện Tập đoàn Al Habtoor cho biết mẫu xe tặng cho tuyển Ai Cập là Mitsubishi Eclipse Cross. Phần thưởng được trao cho toàn bộ thành viên đội, từ cầu thủ, ban huấn luyện, đội ngũ nhân viên kỹ thuật, hành chính và y tế. "59 chiếc xe đang trên đường vận chuyển đến tay đội tuyển", người đại diện nói.

Tại UAE, giá một chiếc Mitsubishi Eclipse Cross bản cao cấp nhất khoảng 107.000 AED (hơn 29.000 USD).

Ông Khalaf Al Habtoor cho biết quyết định này nhằm ghi nhận cột mốc lịch sử của đội bóng Ai Cập và thành tựu này đã "vượt ra ngoài biên giới quốc gia và mang lại niềm vui cho hàng triệu người Arab".

Tỷ phú giải thích thêm, món quà là lời tri ân những người đã làm rạng danh đất nước, đồng thời lan tỏa thông điệp về quyết tâm và tinh thần chiến đấu. "Họ đã chứng minh rằng niềm tin, tinh thần đồng đội và quyết tâm chiến đấu đến phút cuối có thể tạo nên thành công", ông nói.

Đội tuyển Ai Cập về nước hôm 10/6. Ảnh: The National News

Trước đó, Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE, đồng thời là Quốc vương Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid, gửi lời chúc mừng đội tuyển Ai Cập sau khi khép lại hành trình tại World Cup. Trên mạng xã hội X, ông viết các cầu thủ Ai Cập đã thi đấu với nhà vô địch thế giới đến những phút cuối và bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần của đội.

Tại World Cup 2026, tuyển Ai Cập lần đầu vào vòng 16 đội và dừng bước khi thua Argentina 2-3.

Khi trở về nước ngày 10/7, đội tuyển được người hâm mộ đón chào. Các cầu thủ diễu hành trên xe buýt 2 tầng giữa hàng nghìn người hâm mộ. Sau đó, Tổng thống Abdel Fattah El Sisi trao Huân chương Công trạng cho toàn bộ thành viên đội tuyển để ghi nhận thành tích.