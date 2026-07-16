Chung kết World Cup 2026: Gen Z cổ vũ Yamal, bố mẹ lại mong Messi nâng cúp

Trước trận chung kết World Cup 2026, bên cạnh các cuộc tranh luận về chiến thuật hay dự đoán tỉ số, mạng xã hội xuất hiện không ít bình luận hài hước: "Nhà tôi chia làm hai phe", "Bố cổ vũ Messi, còn con chỉ muốn Yamal vô địch", hay "Lần đầu tiên hai thế hệ trong gia đình không cùng thần tượng một đội tuyển".

Đằng sau những dòng chia sẻ vui vẻ ấy là một câu chuyện thú vị về sự chuyển giao của bóng đá thế giới.

Messi - thanh xuân của cả một thế hệ

Với nhiều người thuộc thế hệ 8X và 9X, Lionel Messi không đơn thuần là một cầu thủ.

Họ đã chứng kiến cậu thiếu niên tóc dài ra mắt Barcelona, theo dõi từng danh hiệu Champions League, từng Quả bóng Vàng và cả những lần lỡ hẹn với cúp vàng đầy tiếc nuối cùng đội tuyển Argentina. Từ thất bại ở chung kết World Cup 2014 đến khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vô địch tại Qatar năm 2022, hành trình của Messi song hành với tuổi trẻ của hàng triệu người hâm mộ.

(Ảnh: FBNV)

Nhiều người từng thức trắng đêm để xem Messi thi đấu, từng tranh luận bất tận về những "cuộc đua" với Cristiano Ronaldo và giờ đây lại tiếp tục chờ đợi một cái kết đẹp nếu đây thực sự là kỳ World Cup cuối cùng của siêu sao người Argentina.

Còn với Gen Z, Yamal mới là cái tên "cùng thời"

Nếu thế hệ trước lớn lên cùng Messi, thì với nhiều bạn trẻ Gen Z, Lamine Yamal mới là gương mặt đại diện cho bóng đá hiện đại.

Họ chứng kiến Yamal phá hàng loạt kỷ lục tuổi trẻ, bùng nổ tại EURO rồi tiếp tục tỏa sáng ở World Cup 2026. Những pha rê bóng, các video highlight, màn ăn mừng hay khoảnh khắc hậu trường của cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha liên tục phủ sóng TikTok, Instagram và các nền tảng mạng xã hội.

Lamine Yamal. (Ảnh: FBNV)

Với nhiều Gen Z, Messi là huyền thoại mà họ luôn tôn trọng. Nhưng Yamal mới là thần tượng mà họ theo dõi mỗi tuần, cập nhật từng trận đấu và háo hức chờ đợi mỗi khi ra sân.

Một trận chung kết, hai biểu tượng của hai thế hệ

Điều thú vị là khoảng cách giữa Messi và Yamal không chỉ nằm ở tuổi tác. Messi sinh năm 1987, còn Yamal sinh năm 2007, cách nhau đúng 20 năm.

Khi Messi lần đầu dự World Cup vào năm 2006, Yamal thậm chí còn chưa chào đời. Đến lúc Messi nâng cao chiếc cúp vàng thế giới tại Qatar năm 2022, Yamal mới 15 tuổi và vẫn chỉ là một tài năng trẻ đang được Barcelona đào tạo.

Giờ đây, hai cầu thủ lại đứng ở hai đầu chiến tuyến trong trận đấu lớn nhất hành tinh.

Sự trùng hợp ấy khiến nhiều người nhận xét đây không chỉ là một trận chung kết World Cup, mà còn giống như khoảnh khắc bóng đá thế giới chứng kiến một thế hệ chuẩn bị khép lại, trong khi thế hệ tiếp theo đang bước lên sân khấu.

Bức ảnh 19 năm trước càng khiến cuộc gặp gỡ thêm đặc biệt

Nếu chỉ là Messi gặp Yamal ở chung kết, câu chuyện có thể chưa đủ hấp dẫn. Nhưng điều khiến người hâm mộ nhắc đến nhiều hơn là bức ảnh nổi tiếng chụp từ năm 2007. Khi ấy, Messi tham gia một buổi chụp hình từ thiện của UNICEF cùng một em bé mới vài tháng tuổi. Em bé đó chính là Lamine Yamal.

Tháng 7/2024, Yamal từng đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh anh được Messi tắm khi mới vài tháng tuổi.

Năm 2024, bức ảnh bất ngờ lan truyền khắp thế giới và được ví như "khoảnh khắc định mệnh". Đến năm 2026, khi hai nhân vật trong bức ảnh gặp nhau ở trận chung kết World Cup, câu chuyện ấy càng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Ai chiến thắng cũng sẽ mở ra một chương mới

Nếu ĐT Argentina đăng quang, Messi có thể khép lại sự nghiệp World Cup với thêm một chức vô địch - cái kết trong mơ đối với những người hâm mộ trên toàn thế giới đã theo dõi anh suốt gần hai thập kỷ.

Nếu Tây Ban Nha lên ngôi, đó sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho thế hệ mới mà Lamine Yamal là gương mặt tiêu biểu, đồng thời mở ra một chương mới của bóng đá thế giới.

(Ảnh: FIFA World Cup)

Dù chiếc cúp chỉ có một chủ nhân, trận chung kết World Cup 2026 có lẽ sẽ được nhớ đến theo một cách khác. Đó là lần hiếm hoi hai thế hệ người hâm mộ cùng ngồi trước màn hình, mỗi người cổ vũ cho thần tượng của riêng mình.

Với nhiều người, đây có thể là lời chia tay dành cho Messi trên sân khấu World Cup. Còn với không ít bạn trẻ, đây rất có thể là lời chào cho kỷ nguyên của Lamine Yamal.

Trận chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra vào 2h00 ngày 20/7 (giờ Việt Nam) trên sân New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) ở East Rutherford, bang New Jersey (Mỹ). Đây là lần đầu tiên kể từ World Cup 2010, Tây Ban Nha góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải đấu, trong khi Argentina đứng trước cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch sau chiến tích tại Qatar năm 2022.