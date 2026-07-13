Hãng bay Na Uy đổi ảnh đại diện vì thua cược World Cup

Ngày 11/7, hãng hàng không giá rẻ Norwegian gửi lời mời hãng hàng không Anh British Airways tham gia vụ cá cược trên Instagram, ngay trước thềm trận tứ kết World Cup giữa Anh và Na Uy. Theo thỏa thuận, hãng bay của quốc gia có đội tuyển thất bại phải đổi ảnh đại diện trên mạng xã hội bằng logo của đối phương trong vòng một ngày.

Kết quả đối đầu, tuyển Na Uy mở tỷ số ở phút 35 nhờ công của tiền đạo Andreas Schjelderup. Tiền vệ Jude Bellingham sau đó ghi hai bàn, giúp tuyển Anh ngược dòng, thắng 2-1 để giành quyền vào bán kết. Kết quả này đồng nghĩa Norwegian thua cuộc trong giao kèo trên mạng xã hội.

Ngay sau trận đấu, Norwegian đăng bài thừa nhận thất bại và thực hiện đúng cam kết đổi logo. Đại diện hãng bay chia sẻ hành trình của đội tuyển quốc gia tại World Cup đã khép lại, nhưng màn cá cược "thân thiện" là một kỷ niệm đáng nhớ, đồng thời gửi lời chúc tuyển Anh lên ngôi vô địch.

Hãng hàng không Norwegian đổi ảnh đại diện (avatar) trang mạng xã hội của mình bằng logo của hãng Brirish Airways sau khi thua cược. Ảnh chụp màn hình

Đáp lại hành động này, British Airways khẳng định sự cạnh tranh giữa hai bên chỉ gói gọn trong 90 phút thi đấu, còn ngoài đời thường họ vẫn là những đối tác trong ngành hàng không.

Hãng bay Anh ví mối quan hệ giữa hai doanh nghiệp như tình bạn của hai ngôi sao bóng đá Erling Haaland và Jude Bellingham. Doanh nghiệp này cũng gửi lời mời ban quản trị mạng xã hội của Norwegian đến London bằng các chuyến bay khứ hồi giữa hai nước.

Dù thua cược, Norwegian vẫn tận dụng sức nóng của sự kiện để triển khai chương trình kích cầu thương mại. Trong thông báo mới nhất, hãng quyết định mở đợt giảm giá chớp nhoáng cho toàn bộ các chặng bay kết nối giữa Na Uy và Anh, đồng thời gọi vui các điểm đến này là chặng bay "Norwenglish".