Giá xăng dầu đồng loạt tăng: E10 lên 20.550 đồng/lít, dầu diesel tăng hơn 1.500 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ hôm nay (16/7).

Ở kỳ điều hành hôm nay giá xăng E10 tăng 547 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.550 đồng/lít.

Giá xăng E5 tăng 635 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.826 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng tới 1.584 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.329 đồng/lít.

Giá dầu mazut tăng 724 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.459 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ quyết định không trích lập quỹ bình ổn giá với các loại xăng dầu, nhưng chi mạnh quỹ với dầu diesel ở mức 1.500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg.

Giá xăng được điều chỉnh. Ảnh: Thạch Thảo

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 9/7), giá xăng E5RON92 giảm 539 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.191 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III hạ 412 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.003 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 569 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.745 đồng/lít.

Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 318 đồng/kg, giá bán không cao hơn 13.735 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới và khu vực.

Liên quan đến xăng E10, tại tọa đàm “E10 - Nền tảng cho thị trường nhiên liệu sinh học phát triển bền vững" vào chiều 13/7, TS Đặng Tất Thành - Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết việc phối trộn và bán đại trà xăng E10 trên toàn quốc đã được triển khai hơn 1 tháng.

Trong quá trình triển khai, Bộ Công Thương đã tiếp nhận một số phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến việc sử dụng xăng E10 và nhanh chóng tổ chức kiểm tra, xác minh. Quá trình kiểm tra bao gồm truy xuất nguồn gốc nhiên liệu, kiểm định chất lượng xăng và đánh giá tình trạng kỹ thuật của phương tiện.

Trên cơ sở kết quả đánh giá khoa học cùng các nghiên cứu trong và ngoài nước, Bộ Công Thương sẽ xem xét và công bố kết quả một cách minh bạch, giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng xăng E10.

Trong thời gian chờ kết quả chính thức, các phản ánh và kiến nghị ngày càng ít hơn. Người tiêu dùng đã không còn nhiều băn khoăn trong quá trình sử dụng xăng E10.

Đại diện Bộ Công Thương cũng cho hay Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành thông tư quy định cụ thể các chỉ tiêu chất lượng đối với xăng E10, đồng thời có nhiều phương pháp thử để đánh giá chất lượng nhiên liệu.

Theo ông Đặng Tất Thành, hiện nay, tất cả quy trình từ tổng kho đến bán lẻ đều được lưu mẫu nhiên liệu để đối chứng song song với quá trình bán hàng.

Nếu xảy ra vấn đề, có thể kiểm tra sản phẩm lưu mẫu để đánh giá chất lượng và so sánh với các quy chuẩn hiện hành nhằm đánh giá chất lượng xăng tại tổng kho và tại các cửa hàng bán lẻ. Đồng thời, thông qua quy trình lưu mẫu, có thể truy xuất nguồn gốc từ quá trình nhập khẩu, pha chế phối trộn cũng như qua các đầu mối để đến các cửa hàng bán lẻ trong cả nước.