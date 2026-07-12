ĐT Mỹ dừng bước, nhưng nước Mỹ mới là nhà vô địch World Cup 2026!

ĐT Mỹ có thể đã dừng bước, nhưng nước Mỹ vẫn còn nguyên cơ hội “đi sâu” tại World Cup 2026.

Không phải bằng bàn thắng, mà bằng hóa đơn khách sạn; không phải qua những pha phản công, mà qua các chuyến bay nối 11 thành phố chủ nhà; và cũng không cần lọt vào chung kết, bởi hàng triệu người hâm mộ vẫn đang ăn uống, mua sắm, thuê nhà, gọi xe và tiêu tiền trên đất Mỹ.

World Cup vì thế không chỉ là một sự kiện thể thao kéo dài hơn một tháng. Nó còn là một nền kinh tế tạm thời khổng lồ, trong đó mỗi cổ động viên quốc tế vừa là khán giả, vừa là một “dòng tiền biết đi”.

FIFA giữ chiếc bánh lớn nhất, Mỹ kiếm tiền từ phần lan tỏa

Cần làm rõ một điều: phần doanh thu hấp dẫn nhất của World Cup không tự động chảy vào ngân sách Mỹ.

Bản quyền truyền hình, tài trợ toàn cầu, quảng cáo chính thức và phần lớn doanh thu bán vé thuộc về FIFA. Reuters Breakingviews ước tính các nguồn thu thương mại chính của World Cup 2026 có thể mang về khoảng 13 tỷ USD, song phần lớn khoản tiền ấy vẫn nằm trong hệ sinh thái của tổ chức bóng đá thế giới. Trong khi đó, mỗi thành phố đăng cai có thể phải bỏ ra từ 100 đến 200 triệu USD cho an ninh, giao thông, hậu cần và tổ chức.

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Bởi vậy, Mỹ không “ăn” trực tiếp chiếc bánh lớn nhất. Cách nước này kiếm tiền nằm ở phần lan tỏa: khách du lịch đến đông hơn, tiêu dùng tăng lên, các doanh nghiệp địa phương bán được nhiều hàng hơn và hệ thống dịch vụ được khai thác với cường độ cao hơn bình thường.

Nói cách khác, FIFA bán giải đấu; còn nước Mỹ bán trải nghiệm quanh giải đấu.

Du lịch và lưu trú trở thành mỏ vàng đầu tiên

Nguồn thu rõ ràng nhất đến từ hàng triệu lượt di chuyển. Người hâm mộ quốc tế không chỉ bay đến Mỹ để xem một trận đấu rồi trở về. Họ thường ở lại nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, bởi lịch thi đấu trải dài trên một lãnh thổ rộng lớn. Điều đó kéo theo nhu cầu về phòng ở, nhà hàng, phương tiện di chuyển, điểm tham quan và mua sắm.

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Reuters từng ghi nhận World Cup được kỳ vọng tạo cú hích lớn cho ngành du lịch Mỹ sau một năm 2025 suy giảm lượng khách quốc tế. Các hãng khách sạn lớn cũng xem giải đấu là cơ hội phục hồi doanh thu phòng tại những thành phố chủ nhà.

Tuy nhiên, người thắng lớn nhất trong lĩnh vực lưu trú không hẳn là các khách sạn truyền thống.

Airbnb biến nhà dân thành “phòng khách sạn World Cup”

Financial Times cho biết hơn 52.000 căn cho thuê ngắn hạn mới đã xuất hiện tại các thành phố chủ nhà, tăng khoảng 12% so với một năm trước. Airbnb thậm chí tung khoản thưởng 750 USD để thu hút các chủ nhà mới gần sân vận động, qua đó biến phòng trống, căn hộ và nhà riêng thành nguồn cung lưu trú khổng lồ.

Tại Kansas City, giá thuê ngắn hạn có thời điểm tăng 63%, dù nguồn cung gần như tăng gấp đôi. Điều đó cho thấy người dân địa phương cũng có thể tham gia kiếm tiền trực tiếp từ World Cup, thay vì toàn bộ doanh thu lưu trú chỉ rơi vào tay những tập đoàn khách sạn lớn.

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Tuy nhiên, sự bùng nổ của Airbnb cũng tạo ra một nghịch lý. Trong khi nhiều chủ nhà hưởng lợi, một số khách sạn lại không đạt công suất như kỳ vọng bởi khách chuyển sang căn hộ thuê ngắn hạn. Tại New York, hiệp hội khách sạn đã phải hạ dự báo doanh thu World Cup từ 300 triệu USD xuống 160 triệu USD.

Như vậy, World Cup không chỉ tạo thêm tiền mà còn làm thay đổi nơi dòng tiền chảy tới.

Mỗi chiếc vali trở thành một “giỏ hàng”

Một trong những câu chuyện thú vị nhất của World Cup 2026 lại diễn ra ngoài sân vận động.

Theo Business Insider, nhiều du khách quốc tế mang theo vali trống để mua hàng tại Mỹ, từ đồ điện tử, mỹ phẩm, thuốc không kê đơn cho tới những sản phẩm rất đời thường như kem đánh răng, thực phẩm bổ sung hoặc quần áo. Target, Walmart và các trung tâm outlet trở thành điểm đến quen thuộc, trong khi doanh số hàng lưu niệm World Cup tại Target ở các thành phố đăng cai tăng tới 66%.

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Những thương hiệu vốn rất bình thường với người Mỹ lại trở thành trải nghiệm văn hóa đối với du khách. Walmart, Waffle House, Buc-ee’s hay thậm chí sốt ranch được người hâm mộ biến thành “đặc sản”, sau đó lan truyền trên TikTok và Instagram.

Đây là kiểu quảng bá mà tiền bạc chưa chắc mua được. Một cổ động viên đăng video ăn sáng tại Waffle House hay mua hàng ở Buc-ee’s có thể vô tình tạo ra hàng triệu lượt tiếp cận, qua đó giúp thương hiệu Mỹ hưởng lợi cả về doanh số lẫn hình ảnh.

Hàng không, giao thông và nền kinh tế di chuyển

World Cup 2026 được tổ chức trên một không gian địa lý rất rộng, vì vậy người hâm mộ phải di chuyển liên tục giữa các thành phố.

Điều đó mang lại lợi ích cho các hãng hàng không, công ty cho thuê xe, Uber, Lyft, hệ thống tàu liên tỉnh, bãi đỗ xe và dịch vụ vận chuyển hành lý. Các sân bay cũng kiếm thêm từ phí dịch vụ, ăn uống và bán lẻ trong nhà ga.

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Không giống một kỳ World Cup tổ chức trong phạm vi nhỏ như Qatar 2022, World Cup tại Bắc Mỹ buộc người hâm mộ phải chi tiêu nhiều hơn cho việc đi lại. Chính khoảng cách địa lý, vốn là bất tiện đối với khán giả, lại trở thành nguồn doanh thu cho ngành vận tải Mỹ.

Sân vận động không chỉ bán chỗ ngồi

Một trận đấu World Cup mang lại nhiều nguồn thu hơn giá vé.

Các sân vận động còn khai thác đồ ăn, đồ uống, bãi đỗ xe, phòng VIP, cửa hàng lưu niệm và các gói dịch vụ cao cấp. Với nhiều sân do các đội NFL hoặc doanh nghiệp tư nhân quản lý, World Cup trở thành cơ hội vận hành cơ sở vật chất ở công suất gần tối đa.

Reuters cho biết sau 44 trận, tổng khán giả đã vượt 2,85 triệu người, với tỷ lệ lấp đầy trung bình khoảng 99,6%. FIFA cũng dự báo doanh thu bán vé vượt 3 tỷ USD. Dù phần vé thuộc về FIFA, lượng khán giả khổng lồ vẫn tạo thêm doanh thu tại chỗ cho các đơn vị vận hành sân và doanh nghiệp xung quanh.

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Bên cạnh đó, các Fan Festival miễn phí cũng thu hút lượng người khổng lồ. Atlanta ghi nhận hơn 450.000 lượt tham dự, còn Philadelphia xây dựng lễ hội kéo dài 39 ngày, phục vụ trên 425.000 người. Những sự kiện này tạo không gian cho nhà tài trợ, hàng quán, nghệ sĩ và thương hiệu địa phương tiếp cận khách hàng ngay cả khi họ không có vé vào sân.

Quảng cáo và truyền thông hưởng lợi từ một “Super Bowl kéo dài hơn một tháng.

World Cup còn là thị trường quảng cáo khổng lồ. Forbes dẫn số liệu cho thấy chi tiêu quảng cáo liên quan đến World Cup tại Mỹ có thể đạt khoảng 400–500 triệu USD. Mức này chưa thể so với quy mô toàn bộ thị trường truyền hình Mỹ, nhưng vẫn đủ lớn để mang lại lợi ích cho đài truyền hình, nền tảng phát trực tuyến, công ty quảng cáo và các thương hiệu thể thao.

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Các doanh nghiệp bán áo đấu, giày thể thao, đồ lưu niệm và sản phẩm gắn với cầu thủ cũng hưởng lợi mạnh. Một bàn thắng đẹp hoặc khoảnh khắc nổi bật có thể lập tức đẩy nhu cầu tìm kiếm, mua áo và tương tác mạng xã hội tăng cao.

World Cup do đó không chỉ bán trận đấu, mà còn bán câu chuyện, hình ảnh và cảm xúc — những thứ có thể được chuyển hóa thành quảng cáo gần như ngay lập tức.

Nước Mỹ có thể không nâng cúp, nhưng vẫn bán được cả một mùa hè

Đội tuyển Mỹ đã dừng bước, nhưng Walmart vẫn sáng đèn, Airbnb vẫn kín lịch, các chuyến bay vẫn đầy khách và những quán bar vẫn chật kín người xem.

Đó là cách nước Mỹ kiếm tiền từ World Cup: không chỉ bán bóng đá, mà bán cả hành trình đi kèm bóng đá.

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Từ một căn phòng trống ở Kansas City đến một chai sốt ranch trong hành lý của cổ động viên châu Âu, từ một chuyến Uber sau trận đấu đến một buổi Fan Festival không cần vé, mọi thứ đều có thể trở thành một phần của nền kinh tế World Cup.

Tuy nhiên, chiến thắng kinh tế ấy không được chia đều. FIFA giữ phần doanh thu lớn nhất; doanh nghiệp tư nhân hưởng phần tiêu dùng; còn các thành phố phải đánh cược rằng lợi ích dài hạn sẽ đủ bù đắp chi phí trước mắt.

Bởi vậy, khi chiếc cúp vàng được trao vào cuối giải, nước Mỹ có thể không có tên trên bảng vô địch. Nhưng trên bảng doanh thu, họ vẫn còn rất nhiều cách để ghi bàn.