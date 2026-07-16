Kho túi đắt đỏ của vợ Messi

Tối 11/7 (giờ Mỹ), vợ Messi cùng ba con đến sân Arrowhead bang Missouri thưởng thức trận Argentina gặp Thụy Sĩ vòng tứ kết World Cup 2026. Cô mặc phong cách blokecore với áo đấu và quần jeans ống rộng, đeo túi Kelly mini màu đen của Hermes. Không chỉ cổ vũ chồng, người đẹp tranh thủ chụp ảnh quảng cáo bông tai của Tiffany - thương hiệu trang sức xa xỉ cô làm đại sứ.

Trong trận Argentina và Ai Cập, Antonela Roccuzzo mang túi Kelly xanh dương đồng điệu màu áo của tuyển Argentina.

Antonela có bộ sưu tập túi xa xỉ đồ sộ, nhất là các mẫu của Hermes. Cô có nhiều phiên bản màu sắc như đen, trắng, hồng, xanh dương để tiện phối đồ. Theo Pursebop, mỗi chiếc túi Kelly mini dao động 11.400 - 27.000 USD tùy chất liệu.

Antonela Roccuzzo phối đồ với loạt túi hiệu, trong đó có chiếc Birkin màu nâu.

Ngoài Hermes, cô có mẫu túi trái tim của Alaia giá 1.650 USD. Thiết kế chỉ đựng vừa một vài thỏi son, làm bằng da calfskin.

Antonela được nhiều lần trông thấy dùng các thiết kế của Chanel. Trong một lần đi chơi cùng chồng, cô diện phong cách năng động với quần shorts, áo lệch vai, đeo túi mini của nhà mốt Pháp tông màu đồng điệu sandals chiến binh. Thiết kế làm bằng da cừu non với quai túi trang trí hình trái tim, thuộc bộ sưu tập Métiers d'Art 2022, giá 5.500 USD.

Dịp khác, cô ghi điểm bằng váy quây ngực họa tiết gốm sứ Majolica kinh điển của Dolce & Gabbana, kết hợp đồng điệu túi cầm tay Chanel tím.

Tủ đồ của cô còn có mẫu Lady nổi tiếng của Dior.

Theo hãng, dòng Lady Dior từng là món quà Tổng thống phu nhân Pháp Bernadette đặt làm riêng tặng Công nương Diana năm 1955. Sau khi công nương sử dụng, túi liên tục cháy hàng và bán được 200.000 chiếc trong hai năm. Do đó, hãng quyết định đặt tên túi là Lady Dior với ý nghĩa dành riêng cho các công nương, công chúa và quý cô thanh lịch. Theo Business Insider, đây là một trong những mẫu túi có giá trị đầu tư khi tăng giá đều qua các năm. Hiện một chiếc túi Lady Dior dao động trong khoảng 5.500-7.000 USD.

Antonela phối túi hobo của Givenchy bằng denim với váy ôm kẻ sọc cùng tông. Thiết kế làm bằng denim với quai gài bằng da bê dập vân cá sấu, kết hợp ổ khóa kim loại 4G đặc trưng của hãng.

Trên trang cá nhân, vợ Messi chia sẻ sở thích phối đồ và chụp hình trước gương. Antonela có phong cách đa dạng, không gò theo một kiểu mốt nào. Gần đây, cô chuộng phong cách Y2K với quần thụng, áo ngắn, nhấn nhá bằng túi mini màu vàng của Saint Laurent, túi Alaia (giữa) và túi Louis Vuitton.

Trong lần gặp gỡ Shakira, người đẹp diện quần cargo cùng áo corset, nhấn bằng túi đính pha lê của Prada 1.900 USD.

Một trong những thiết kế độc đáo của cô là túi hoa hồng Aurelien của Dolce & Gabbana, giá 5.300 USD. Thân túi được đúc bằng nhựa thông cao cấp, sử dụng kỹ thuật sơn mài, điêu khắc thủ công tỉ mỉ để mô phỏng hình dáng một đóa hoa đang nở rộ. Bên trong túi lót da cừu kèm quai đeo bằng da bê dập vân da kỳ đà.

Antonela khoe eo thon trong bộ đồ xám, tạo điểm nhấn bằng túi Rabanne Iconic 1969 Moon Bag phiên bản phối hạt kim loại. Thiết kế được ráp thủ công hoàn toàn từ hàng trăm đĩa kim loại nhỏ và mắt xích màu bạc xen kẽ màu vàng. Phần đuôi túi được trang trí bằng các dải tua rua đính đồng xu và xích, tạo hiệu ứng chuyển động bắt sáng.

Antonela Roccuzzo, 38 tuổi, từng học ngành nha sĩ và truyền thông xã hội. Cô và Messi là bạn từ bé, hẹn hò năm 2007 nhưng đến 2009 mới công khai. Họ tổ chức hôn lễ năm 2017, có ba con trai - Thiago, Mateo và Ciro. Hiện cô điều hành thương hiệu thời trang trẻ em cao cấp Enfans do cô đồng sáng lập năm 2014. Theo Forbes, Messi hiện nắm giữ khối tài sản 1,1 tỷ USD, thuộc top 3 vận động viên kiếm tiền nhiều nhất thế giới.