Haaland nhận lời mời ăn tối của Tom Holland sau sự cố 'ngó lơ'

Dù đã dừng chân ở World Cup 2026, Erling Haaland vẫn thu hút sự quan tâm của khán giả. Tiền đạo Na Uy tiếp tục gây chú ý khi chấp nhận lời mời ăn tối của Tom Holland sau sự cố ngó lơ "Người nhện" vì không biết là ai.

"Nhận lời ăn tối dù hơi trễ một chút, chỉ cần anh cho em biết địa điểm", Erling Haaland trả lời thông qua phần bình luận đoạn video Tom Holland tham gia chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Erling Haaland nhận lời mời ăn tối của Tom Holland bằng cách bình luận vào đoạn video diễn viên góp mặt trong chương trình 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'.

Xuất hiện trong chương trình của diễn viên Jimmy Fallon phát sóng hôm 13/7, Tom Holland lần đầu chia sẻ câu chuyện bị cầu thủ Hà Lan Erling Haaland phớt lờ. "Đúng vậy, tôi đã nhắn tin cho anh ấy. Và phải nói rằng, đó là một trải nghiệm giúp các diễn viên như tôi biết khiêm tốn hơn", ngôi sao phim Người nhện hài hước chia sẻ.

Tom Holland cho biết ý định nhắn tin cho Erling Haaland xuất phát từ lần cả hai cùng có mặt tại chặng đua Formula 1 Monaco Grand Prix hồi tháng 6. "Chỗ ngồi của anh ấy ở khu vực khách mời đối diện với tôi. Tôi nghĩ cứ thử vận may xem sao nên gửi một tin nhắn. Tôi chưa bao giờ nghĩ câu chuyện này lại được kể trên truyền hình trực tiếp. Nhưng mọi chuyện là như vậy", ngôi sao phim Người nhện nói.

Khi được MC Jimmy Fallon hỏi liệu còn muốn mời Erling Haaland đi ăn tối nữa hay không, diễn viên 9X hài hước đáp: "Tôi không nghĩ anh ấy sẽ muốn đi ăn với tôi sau chuyện hôm trước", ám chỉ thất bại gần đây của đội tuyển Na Uy trước tuyển Anh tại World Cup 2026. Tuy nhiên, lần này, Erling Haaland đã nhận lời mời từ tài tử sinh năm 1996.

Trong chương trình, Tom Holland cũng dành nhiều lời khen cho tiền đạo sinh năm 2000. Anh gọi Erling Haaland là "cầu thủ phi thường và một huyền thoại thực thụ".

Tiền đạo Erling Haaland trong trận Na Uy thắng Brazil 2-1 ở vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân East Rutherford, New Jersey, New York, Mỹ ngày 5/7. Ảnh: AP

Erling Braut Haaland sinh năm 2000, là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của Na Uy. Haaland là nhân tố chủ chốt khi ghi 7 bàn qua 5 trận. Anh đứng thứ hai trong danh sách Vua phá lưới, sau Lionel Messi (Argentina) và Kylian Mbappe (Pháp) - hai người đang cùng có 8 bàn. Haaland cũng là một trong những cầu thủ có lượng người hâm mộ tăng nhanh trong World Cup 2026, chỉ xếp sau Vozinha, thủ môn Cape Verde. Trong khoảng một tháng diễn ra giải đấu tại Mỹ, tổng lượng người theo dõi anh trên các nền tảng mạng xã hội tăng từ khoảng 40 triệu lên 62 triệu tính đến ngày 11/7, nhiều hơn mức tăng của Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Kylian Mbappe.

Dù hành trình của Na Uy tại World Cup 2026 đã khép lại, Erling Haaland vẫn là cái tên có sức hút đặc biệt nhờ màn ăn mừng Viking Row, những khoảnh khắc hậu trường hài hước cùng loạt meme lan truyền rộng rãi. Hình ảnh gần gũi, hài hước ngoài sân cỏ giúp Haaland thu hút cả những khán giả không thường xuyên theo dõi bóng đá. Hàng trăm gia đình tại Peru được ghi nhận đặt tên con là Haaland sau cơn sốt của tiền đạo Na Uy tại World Cup 2026. Ngay cả món quà lưu niệm là con gấu mèo nhồi bông ôm chai rượu giá 750 USD tiền đạo mang theo khi về nước sau World Cup cũng "cháy hàng", cho thấy tầm ảnh hưởng của Haaland vượt ngoài sân cỏ.

Erling Haaland cùng bạn gái Isabel Haugseng Johansen tham dự show Dolce & Gabbana trên đảo Sicily sau khi khép lại hành trình World Cup.

Tom Holland sinh năm 1996, là diễn viên người Anh, được biết đến nhiều nhất qua vai Peter Parker/Spider-Man trong loạt phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Anh lần đầu xuất hiện trong Captain America: Civil War (2016) và tiếp tục đảm nhận vai chính trong ba phần phim riêng: Spider-Man: Homecoming (2017), Far From Home (2019) và No Way Home (2021). Holland được khán giả yêu thích nhờ hình tượng Người Nhện trẻ trung, gần gũi và đầy năng lượng. Gần đây, anh góp mặt trong The Odyssey.