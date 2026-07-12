Hàng không Mỹ hưởng lợi lớn nhờ World Cup 2026

Tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý II hôm 11/7, Giám đốc điều hành Delta Air Lines Ed Bastian chia sẻ rằng World Cup là chiến dịch quảng bá tuyệt vời cho du lịch Mỹ. "Tôi không thể nghĩ ra cách quảng bá nào tốt hơn để thu hút du khách đến Mỹ. Giải đấu đã cho thế giới thấy một nước Mỹ thân thiện và hiếu khách", Bastian nói.

Theo lãnh đạo Delta, hiệu ứng từ World Cup có thể kéo dài tới 2027 sau khi nhiều du khách quốc tế lựa chọn Mỹ là điểm đến. Tuy không làm thay đổi chiến lược mạng bay, giải đấu vẫn được kỳ vọng cải thiện cơ cấu hành khách quốc tế của hãng.

Joe Esposito, Giám đốc thương mại Delta, cũng thông tin World Cup đã giúp tăng nhu cầu trên nhiều chuyến bay, dù chưa đủ lớn tạo khác biệt đáng kể cho kết quả kinh doanh quý II.

"Chúng tôi nhận thấy tác động này trên từng chuyến bay. Khi các trận đấu quan trọng diễn ra, nhu cầu đặt vé đến các thành phố đăng cai tăng mạnh trong thời gian rất ngắn", ông nói.

Tàu bay sơn nhận diện World Cup 2026 của American Airlines. Ảnh: AA

American Airlines cũng đã bổ sung hơn 27.000 ghế trên 12 đường bay đến 16 thành phố đăng cai World Cup tại Mỹ. Mức này lớn nhất so với các hãng bay Mỹ khác.

Từ đầu giải đấu, American Airlines khai thác thêm 158 chuyến bay hoặc sử dụng máy bay lớn hơn để phục vụ người hâm mộ di chuyển giữa các thành phố.

Hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ cũng mở thêm đường bay thẳng giữa Atlanta và Kansas City ở vòng tứ kết. Cùng với đó, họ khai thác hơn 2.400 chuyến bay mỗi ngày cao điểm trong tháng 6 và 7 đến các thành phố tổ chức World Cup.

Ngoài tăng chuyến, American Airlines còn tổ chức 16 sự kiện bất ngờ tại cửa khởi hành, trang trí theo chủ đề World Cup, phát quà lưu niệm. Ông lớn này tổ chức các hoạt động dành cho hơn 2.600 hành khách trên các chuyến bay giữa những thành phố đăng cai sự kiện bóng đá tại Mỹ, Canada và Mexico.

Hãng còn sơn một tàu bay theo nhận diện World Cup và phát trực tiếp trận đấu trên chuyến bay. American Airlines hiện là đối tác hàng không chính thức của FIFA World Cup 2026 cùng Qatar Airways.

Trong khi đó, United Airlines cho biết lượng đặt vé đến các thành phố đăng cai World Cup tại Bắc Mỹ tăng gần 20% trong giai đoạn 11-27/6. Hãng này cũng cho rằng World Cup giúp cải thiện hình ảnh nước Mỹ với du khách quốc tế. Đây được xem là yếu tố quan trọng trong bối cảnh lượng khách từ châu Âu và Canada đến Mỹ suy giảm những năm gần đây do căng thẳng thương mại và các yếu tố địa chính trị.