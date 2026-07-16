Khung giờ tính giá điện có sự đổi mới, những đối tượng nào cần đặc biệt chú ý?

Việc điều chỉnh khung giờ sử dụng điện xuất phát từ sự thay đổi của hệ thống điện quốc gia trong những năm gần đây. Sự phát triển mạnh của các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, cùng với sự thay đổi về cơ cấu phụ tải khiến thời điểm hệ thống chịu áp lực lớn nhất đã khác so với trước đây. Việc điều chỉnh khung giờ nhằm phản ánh sát hơn thực tế vận hành của hệ thống điện, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn điện và khuyến khích sử dụng điện hợp lý.

Đối với khách hàng sử dụng điện, việc điều chỉnh khung giờ không đồng nghĩa với việc thay đổi mức giá điện hiện hành. Mục tiêu của cơ chế giá điện theo thời gian sử dụng là tạo điều kiện để các khách hàng áp dụng biểu giá theo thời gian sử dụng chủ động bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp, qua đó sử dụng điện hiệu quả hơn và tối ưu chi phí năng lượng.

Việc thay đổi khung giờ cao điểm - thấp điểm không ảnh hưởng đến khách hàng sinh hoạt.

Là đơn vị cung cấp điện trên địa bàn Thủ đô, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, đơn vị này đang chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai và sẽ ưu tiên khách hàng sử dụng điện lớn trước và chỉ áp dụng chính thức sau khi hoàn tất cài đặt, thông báo tới khách hàng.

Bên cạnh việc cập nhật thông tin chính sách, EVNHANOI tiếp tục khuyến nghị khách hàng duy trì thói quen sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Trong mùa nắng nóng, khách hàng nên cài đặt điều hòa từ 26°C trở lên kết hợp sử dụng quạt, tắt các thiết bị khi không cần thiết, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị có công suất lớn trong cùng một thời điểm và chủ động bố trí các hoạt động tiêu thụ điện có thể linh hoạt sang những khoảng thời gian phù hợp. Những giải pháp đơn giản này không chỉ góp phần sử dụng điện an toàn, hiệu quả mà còn giảm áp lực cho hệ thống điện trong các thời điểm phụ tải tăng cao.

Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 963/QĐ-BCT về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/4/2026 và quy định cụ thể thời gian áp dụng theo từng ngày trong tuần.

Theo đó, khung giờ cao điểm được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 22h30, tương ứng 5 giờ/ngày. Riêng ngày Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm.

Đối với khung giờ bình thường, thời gian áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy gồm hai khoảng: từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h, tổng cộng 13h/ngày. Vào ngày Chủ nhật, giờ bình thường được áp dụng liên tục từ 6h đến 24h.

Khung giờ thấp điểm được quy định từ 0h đến 6h sáng cho tất cả các ngày trong tuần, với tổng thời gian 6 giờ/ngày.

Theo quy định hiện nay, khung giờ thấp điểm, cao điểm và giờ bình thường được áp dụng cho các khách hàng sử dụng điện như sản xuất, kinh doanh. Các quy định về khung giờ sử dụng điện sẽ áp dụng cho từng cấp điện áp khác nhau, với giá điện cho khung giờ thấp điểm, cao điểm và giờ bình thường là khác nhau.

Đối với nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp, giá điện áp dụng theo cấp điện áp. Trong khi đó với nhóm khách hàng là hộ sinh hoạt, giá bán lẻ điện áp dụng theo bậc thang hoặc dùng công tơ thẻ trả trước.