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Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 145,500 Bán 148,500

BTMH Mua 143,500 Bán 147,500

Tỷ giá

USD Mua 26,040 Bán 26,450

EUR Mua 29,255 Bán 30,797

Giá vàng hôm nay 15/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji niêm yết ra sao?

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra

Vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra

Mở cửa phiên giao dịch 15/7, vào lúc 8h31', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng đắt hơn 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 144,5-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng lên mức 143,5-147,5 triệu đồng/lượng ( được mua - bán), tăng 500.000 đồng một lượng ở chiều mua và đắt hơn 1 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 143,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 14/7, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm nhưng vàng nhẫn biến động trái chiều ở các cửa hàng.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 14/7, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 144,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 14/7, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143,5-147 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 900.000 đồng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 144,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng ở chiều mua vào và tăng 1,7 triệu đồng chiều bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 14/7 ở mức 26.400 đồng/USD (mua) và 26.420 đồng/USD (bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay, sau khi hồi phục mạnh lên gần 4.100 USD/ounce, giá vàng thế giới đã giảm xuống mức 4.039 USD/ounce.

Tính tới 20h30 ngày 14/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.083 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.095 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới giảm 5,8% (tương đương giảm 252 USD). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 130 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 14/7.

Giá vàng hôm nay 15/7: Quay đầu hồi phục mạnh
Giá vàng hôm nay 15/7: Quay đầu hồi phục mạnh

Sáng 15/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.048 USD/ounce, tăng 47 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

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Theo Nguyễn Ngân (th) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/07/2026 10:21 AM (GMT+7)
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