Chủ Khách sạn Hà Nội Daewoo gánh khoản nợ gần 9.500 tỷ đồng

Nằm trên trục đường Kim Mã (phường Giảng Võ, Hà Nội), Khách sạn Hà Nội Daewoo từ lâu được xem là một trong những biểu tượng của phân khúc lưu trú cao cấp tại Thủ đô. Đi vào hoạt động từ năm 1996, công trình sở hữu 411 phòng nghỉ, hồ bơi ngoài trời quy mô lớn cùng hệ thống nhà hàng, phòng hội nghị và nhiều tiện ích đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Suốt gần 30 năm vận hành, khách sạn này nhiều lần đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao và các đoàn ngoại giao quốc tế. Trong số đó có cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng nhiều nhân vật quan trọng khác.

Khách sạn Hà Nội Daewoo là một trong những khách sạn 5 sao lâu đời của Thủ đô, hiện do CTCP Bông Sen nắm quyền chi phối với tỷ lệ sở hữu 93,6%.

Đằng sau thương hiệu khách sạn lâu đời này là Công ty CP Bông Sen - doanh nghiệp đang nắm giữ phần lớn quyền sở hữu. Theo lời trình bày của bà Trương Mỹ Lan tại phiên xét xử đại án Vạn Thịnh Phát diễn ra tháng 3/2024, gia đình bà sở hữu khoảng 93,6% cổ phần của Công ty CP Bông Sen, qua đó gián tiếp chi phối Khách sạn Hà Nội Daewoo.

Cũng tại phiên tòa, bà Lan từng đề xuất bán khách sạn cùng nhiều tài sản khác nhằm khắc phục hậu quả vụ án.

Trước khi chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần vào năm 2005, Bông Sen từng là doanh nghiệp trực thuộc Saigontourist. Sau cổ phần hóa, doanh nghiệp nhanh chóng mở rộng danh mục bất động sản khách sạn khi sở hữu nhiều địa chỉ đắc địa tại trung tâm TP. HCM như Khách sạn Bông Sen Sài Gòn trên đường Đồng Khởi, Khách sạn Palace Saigon tại phố đi bộ Nguyễn Huệ hay Bông Sen Annex trên đường Hai Bà Trưng.

Doanh nghiệp nắm 93,6% Hà Nội Daewoo lỗ 4 năm liên tiếp

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm gần đây liên tục suy giảm. Báo cáo tài chính năm 2025 cho thấy Bông Sen lỗ sau thuế 678 tỷ đồng, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp thua lỗ. Trước đó, doanh nghiệp lần lượt ghi nhận mức lỗ 479 tỷ đồng trong năm 2022, 668 tỷ đồng năm 2023 và 730 tỷ đồng năm 2024.

Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Bông Sen đạt khoảng 4.214 tỷ đồng. Dù vậy, khoản lỗ lũy kế đã vượt 3.429 tỷ đồng, phản ánh áp lực tài chính kéo dài.

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Bông Sen.

Bên cạnh kết quả kinh doanh kém tích cực, doanh nghiệp còn đối mặt với gánh nặng nợ phải trả lên tới khoảng 9.466 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức 4.800 tỷ đồng, phần còn lại là các khoản phải trả khác, bao gồm nghĩa vụ thuế, tiền lương và các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Hiện Bông Sen chỉ còn lưu hành một lô trái phiếu mang mã BSECH2126003. Lô trái phiếu này được phát hành vào tháng 10/2021 với giá trị 4.800 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và sẽ đáo hạn vào ngày 15/10/2026.

Theo công bố của doanh nghiệp, kể từ khi phát hành đến nay, Bông Sen mới hoàn tất ba kỳ thanh toán lãi đầu tiên với tổng số tiền khoảng 346 tỷ đồng. Từ kỳ trả lãi tháng 10/2022, việc thanh toán bị gián đoạn.

Lô trái phiếu mã BSECH2126003 ghi nhận chỉ còn 3 tháng nữa là hết hạn.

Thời điểm này cũng trùng với giai đoạn cơ quan điều tra khởi tố vụ án Vạn Thịnh Phát và bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan.

Đến nay, doanh nghiệp đã chậm thanh toán hơn 2.800 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu, đồng thời cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc các tài khoản bị phong tỏa. Trong bối cảnh chỉ còn khoảng ba tháng nữa lô trái phiếu 4.800 tỷ đồng sẽ đến hạn thanh toán gốc, khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với các trái chủ vẫn là vấn đề được thị trường đặc biệt quan tâm.