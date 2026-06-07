Tỷ giá USD/VND hôm nay 7/6: Thị trường chợ đen nhảy vọt

Tỷ giá USD/VND hôm nay 7/6 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) chốt tuần trên ngưỡng 100 điểm, tương ứng cộng hơn 1,2% theo tuần.

Diễn biến chỉ số DXY tuần qua. Nguồn: investing.com.

Trong tuần qua, đồng bạc xanh neo mức thấp nhưng ghi nhận đà tăng vọt ở phiên cuối tuần nhờ các số liệu kinh tế vĩ mô cho thấy sức chống chịu ấn tượng của Mỹ trước bài toán lạm phát và rủi ro địa chính trị. Đà tăng này còn được củng cố khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ leo dốc, phản ánh việc giới đầu tư đang đồng loạt thay đổi kỳ vọng về các bước đi tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Tâm điểm trong tuần là báo cáo việc làm tháng 5 đầy tích cực: lượng việc làm mới vượt xa dự đoán và tỷ lệ thất nghiệp neo ở mức thấp. Giới đầu tư cho rằng, minh chứng về một thị trường lao động khỏe mạnh này đã dập tắt hy vọng về việc Fed sớm hạ lãi suất, kích hoạt làn sóng tăng giá trên diện rộng của đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu lên cao do thị trường tin rằng mặt bằng lãi suất cao sẽ còn được duy trì lâu dài.

Đặc biệt, sức mạnh của đồng USD đã trực tiếp đẩy nhiều đồng tiền chủ chốt khác vào thế yếu. Điển hình là đồng yên Nhật liên tục trượt giá và có lúc vượt qua mốc nhạy cảm 160 JPY/USD, buộc giới quản lý tiền tệ nước này phải đưa ra những cảnh báo cứng rắn về sự bất ổn của tỷ giá.

Tương tự, cả đồng EUR và bảng Anh (GBP) cũng chịu áp lực giảm sâu trước USD do sự phân hóa ngày càng lớn về bức tranh tăng trưởng kinh tế lẫn lộ trình chính sách tiền tệ giữa hai bờ Đại Tây Dương.

Không chỉ dừng lại ở các động lực kinh tế nội tại, vị thế của đồng USD còn được củng cố vững chắc nhờ vai trò là hầm trú ẩn an toàn. Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn căng thẳng và giá dầu thô neo cao làm dấy lên nỗi lo lạm phát toàn cầu, dòng tiền của các nhà đầu tư có xu hướng tìm đến đồng bạc xanh để phòng vệ rủi ro. Giới phân tích nhận định rằng, chừng nào kinh tế Mỹ còn giữ được sự ổn định và lạm phát chưa hạ nhiệt về mức mục tiêu của Fed, đồng USD vẫn sẽ duy trì được lợi thế trong ngắn hạn.

Ông Marc Chandler, Giám đốc chiến lược tại Bannockburn Global Forex, nhận định: “Ngưỡng để Fed thay đổi chính sách hiện rất cao và tôi không cho rằng số liệu lần này đủ sức tạo ra sự thay đổi đó. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng khả năng Fed tăng lãi suất thêm một lần nữa trước cuối năm là khá lớn, dù còn cần theo dõi thêm các dữ liệu sắp tới”.

Liên quan đến chiến sự, nhóm vũ trang Hezbollah có trụ sở tại Lebanon, được Iran hậu thuẫn, đã từ chối lệnh ngừng bắn với Israel, cho thấy những khó khăn ngày càng lớn hơn đối với Mỹ trong việc đàm phán một thỏa thuận hòa bình với Iran. Tehran đã yêu cầu phải có lệnh ngừng bắn tại Lebanon trước khi bất kỳ thỏa thuận hòa bình lớn nào với Mỹ có thể được ký kết.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 7/6 trong nước có tuần tăng

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.147 VND/USD, tăng 9 đồng so với chốt phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.891 - 26.402 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.940 - 26.352 VND/USD.

Biểu đồ: L.Anh t/h.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.094 - 26.404 VND/USD, đi ngang cả hai chiều mua và bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.124 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.404 VND/USD, tương tự cũng đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.061 - 26.404 VND/USD, không biến động chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.140 - 26.404 VND/USD, đi ngang chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.281 - 26.401 đồng/USD, tăng 65 đồng chiều mua và 85 đồng chiều bán so với sáng qua.