Tỷ giá USD/VND hôm nay 4/6: Ngân hàng "lặng sóng", thị trường chợ đen tăng giá

Tỷ giá USD/VND hôm nay 4/6 trên thế giới tăng giá

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng trong phiên giao dịch vừa qua, lên mức 99,4 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Trong phiên giao dịch vừa qua, sức mạnh nội tại của đồng USD được củng cố, trong khi đồng yên Nhật rơi về ngưỡng nhạy cảm 160 yên/USD và buộc giới chức Nhật Bản phải phát đi những cảnh báo đanh thép, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Đà tăng giá của đồng bạc xanh còn được cộng hưởng bởi những diễn biến leo thang căng thẳng tại khu vực Vùng Vịnh, khi Mỹ thông báo Iran vừa phóng các tên lửa đạn đạo về phía những quốc gia láng giềng nhưng đều trượt mục tiêu, dẫn đến động thái đáp trả bằng không kích của quân đội Mỹ vào đảo Qeshm của Iran.

Bối cảnh xung đột căng thẳng tại Trung Đông này đã kích hoạt mạnh mẽ tâm lý tìm kiếm tài sản an toàn của các nhà đầu tư, khiến nhu cầu tích trữ đồng USD tăng vọt và qua đó gián tiếp gia tăng áp lực mất giá lên đồng yên Nhật cùng hàng loạt đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới.

Tiếp tục mạch diễn biến, bế tắc trong các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Iran và Mỹ càng khiến tâm lý thận trọng bao trùm thị trường. Đồng bạc xanh duy trì vị thế áp đảo mỗi khi xung đột leo thang nhờ dòng vốn tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, đồng thời nền kinh tế Mỹ cũng ít bị tổn thương hơn trước các cú sốc giá năng lượng. Ngược lại, do phụ thuộc nặng nề vào nguồn năng lượng nhập khẩu, đồng yên Nhật lập tức hứng chịu áp lực giảm giá nặng nề khi giá dầu thô leo thang.

Hệ quả là trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, đồng nội tệ của Nhật Bản đã bị đẩy xuống mức sàn tâm lý 160 yên/USD – ngưỡng nhạy cảm từng kích hoạt các đợt can thiệp trước đây của Tokyo. Biến động này chính thức xóa sạch mọi thành quả tăng giá mà đồng yên có được sau chiến dịch can thiệp trị giá 11.700 tỷ yên (khoảng 73 tỷ USD) của chính phủ Nhật Bản cách đây một tháng.

Nhận định về tình hình này, ông Marc Chandler, Giám đốc chiến lược tại Bannockburn Global Forex, cho biết: “Dù thị trường đều nhận thức rõ rủi ro can thiệp từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã tăng cao, nhưng áp lực từ giới đầu cơ vẫn không hề suy giảm. Đợt can thiệp quy mô kỷ lục hồi cuối tháng 4 và tháng 5 dù từng kéo tỷ giá đi xuống, nhưng hiện tại mọi thứ đã quay trở lại vạch xuất phát. Nếu Nhật Bản kỳ vọng chiến dịch đó mang lại kết quả, thì rõ ràng họ đã không mua được nhiều thời gian”.

Hiện các nhà đầu tư đang định giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng tổng cộng khoảng 19 điểm cơ bản lãi suất từ nay đến tháng 12. Thị trường cũng đã phản ánh đầy đủ khả năng Fed thực hiện một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 3 năm sau.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 4/6 trong nước bất động

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.145 VND/USD, không biến động so với phiên vừa qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.889 - 26.399 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.938 - 26.352 VND/USD, tăng 4 đồng chiều mua và 4 đồng chiều bán so với chốt phiên tuần trước.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.092 - 26.402 VND/USD, không biến động cả hai chiều mua và bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.122 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.402 VND/USD, tương tự cũng không biến động cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.078 - 26.402 VND/USD, tăng 12 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.160 - 26.402 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.260 - 26.360 đồng/USD, tăng 15 đồng chiều mua và 5 đồng chiều bán so với sáng qua.

Các chuyên gia MBS cho rằng áp lực đối với tỷ giá vẫn hiện hữu trong thời gian tới.

Thứ nhất, giá dầu thế giới duy trì ở mức cao do xung đột tại Trung Đông có thể tiếp tục hỗ trợ đồng USD và tạo áp lực lên tỷ giá USD/VND. Bên cạnh đó, kỳ vọng Fed tiếp tục trì hoãn cắt giảm lãi suất, thậm chí một số quan chức Fed đã bày tỏ quan điểm sẵn sàng nâng lãi suất nếu lạm phát chưa giảm như kỳ vọng, cũng là yếu tố hỗ trợ đồng bạc xanh.

Thứ hai, cán cân thương mại dự kiến tiếp tục chịu áp lực khi tăng trưởng nhập khẩu vẫn cao hơn đáng kể so với xuất khẩu nhằm phục vụ hoạt động sản xuất. Mặc dù xuất khẩu được kỳ vọng cải thiện từ cuối quý II khi bước vào mùa cao điểm, mức cải thiện của cán cân thương mại được đánh giá sẽ khá khiêm tốn.

Đặc biệt, trong ngắn hạn, chi phí vận chuyển gia tăng cùng xu hướng mất giá của nhiều đồng tiền trong bối cảnh USD phục hồi có thể làm gia tăng rủi ro nhập khẩu lạm phát.