Sáng 25-6, giá vàng, bạc lao dốc, nhà đầu tư sốc nặng

Sáng 25-6, bất chấp giá vàng thế giới thủng mốc 4.000 USD/ounce, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng chỉ điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC khoảng 800.000 đồng xuống mức 143,2 triệu đồng/lượng mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng có mức giảm tương tự khi được giao dịch quanh mức 143,1 triệu đồng/lượng mua vào, 146,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Đà giảm của giá vàng trong nước không bằng đà lao dốc của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá vàng tiếp tục rớt thảm xuống mức 3.978 USD/ounce, mất tiếp hơn 20 USD/ounce so với đầu ngày.

Nếu tính trong 24 giờ qua, giá vàng đã mất gần 150 USD/ounce và thủng mốc hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/ounce. Giá kim loại quý tiếp tục chịu áp lực trong bối cảnh đồng USD duy trì sức mạnh, với chỉ số USD Index (DXY) trên mốc 101,5 điểm - vùng cao nhất trong hơn một năm qua.

Giá vàng, bạc trong nước rớt thảm

Đà tăng mạnh mẽ của đồng USD khiến giá vàng lao dốc. Theo giới phân tích, sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngày 17-6, thị trường đã chuyển từ kỳ vọng lãi suất cao hơn sang lo ngại FED có thể tăng lãi suất từ nay tới cuối năm. Những thay đổi này đã thúc đẩy nhà đầu tư cắt giảm vị thế giao dịch vàng.

Không chỉ vàng, giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế lùi sâu chỉ còn 56,87 USD/ounce, mất thêm 1,2% so với phiên trước. Bạc giảm liên tiếp trong những ngày qua, thủng các mốc hỗ trợ quan trọng ở vùng 70 USD/ounce và 60 USD/ounce.

Hiện, cả vàng và bạc đều đang ở mức thấp nhất kể từ cuối năm ngoái tới nay.

Diễn biến tiêu cực của giá bạc thế giới kéo giá trong nước cũng lao dốc mạnh. Các thương hiệu bạc trong nước như SACOMBANK-SBJ, Ancarat, DOJI, Phú Quý sáng nay đồng loạt giao dịch bạc miếng các loại lùi sâu về 2,2 triệu đồng/lượng mua vào, 2,27 triệu đồng/lượng bán ra, mất tới khoảng 200.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Giá bạc ký cũng lao dốc xuống còn 58,8 triệu đồng/kg chiều mua vào, 60,6 triệu đồng/kg bán ra, mất tới 4,2 triệu đồng mỗi ký so với hôm qua.

Nhiều nhà đầu tư đã "sốc nặng" khi nhìn bảng giá vàng bạc trong nước sáng nay, nhất là giá bạc. Bởi nhiều người đặt "bạc giấy" hồi đầu năm, nhận bạc trong 6 tháng, tới nay vẫn chưa tới hạn nhận hàng nhưng khoản đầu tư đã lỗ hơn 1 nửa.